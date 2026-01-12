Home Művelő Újra bevezethetik a kötelező érettségit matematikából?
Művelő

Újra bevezethetik a kötelező érettségit matematikából?

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: pixabay.com)

A kötelező matematikaérettségivel a kor kihívásaira reagálunk, több műszaki végzettségű szakemberre van szükségünk, például az atomenergia területén – mondta a TASR hírügynökségnek adott interjúban Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter.

Szerinte a matematikai készségeket az élet bármely területén lehet érvényesíteni.

Arra is rámutatott, hogy az ukrajnai háború kezdete óta még inkább kiderült, mennyire függ Európa az energiaforrásoktól és a nyersanyagoktól, és ez külön érvényes a digitális iparra.

„A kontinens energiaellátásának pedig fontos eleme az atomenergia, de sem Európában, sem Szlovákiában nincs elég ilyen szakértő, ki kell nevelni őket” – tette hozzá. Drucker szerint Szlovákia olyan oktatási központtá válhat, ahol külföldi diákokat is képeznek az európai atomenergetika számára.

Várhatóan azoknak a diákoknak kell kötelezően érettségizniük matematikából, akik 2027. szeptember 1-jén kezdik meg középiskolai tanulmányaikat, és a 2030/2031-es tanévben fognak érettségizni.

Az alapszintű matematikaérettségit a gimnáziumokban, az ipari szakközépiskolákban és bizonyos műszaki szakközépiskolákban vezetik be. A konzervatóriumokban, sportiskolákon és a kereskedelmi akadémiákon viszont nem teszik kötelezővé. A gimnáziumokban kétszintes lesz a matematikaérettségi.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Felvidéki helytörténészek, kutatók könyvbemutatója az esztergomi Laskai Osvát...

Az erőt és reményt adó zene üzenete Ipolyságon

Soltész Rezső, az örökifjú

A Komáromi Jókai Színház amatőr táncosokat keres

Oulu és Trencsén viseli az Európa kulturális fővárosa...

Új ismeretterjesztő sorozat indul az M5 műsorán

Alkotóműhely a „Viskolában”

Újra indul a Versforraló: fiatal és felnőtt költőket...

Dormi Jesu

Elismerés a lekéri kálvária szoboregyüttesének

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma