Az iskolaigazgatók szerint helyes lépés volt a mobiltelefonok betiltása

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (szd/Felvidék.ma)

Az iskolaigazgatók szerint helyes volt 2025 januárjától betiltani a mobiltelefonokat a tanítási idő alatt. Azóta jobban működnek az osztályközösségek, a gyerekek többet beszélgetnek egymással a szünetekben, és a pedagógusoknak könnyebb a dolguk – jelentette ki Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter a TASR hírügynökségnek adott interjúban.

Azt is elmondta, mérlegelik, hogy az OECD-vel közösen felmérést készítenek az elmúlt egy év tapasztalatairól. „Szeretnénk pontos adatokat kapni, és összehasonlítani az intézkedés hatásait más országok tapasztalataival” – tette hozzá azzal, hogy a tanév végéig az OECD nemzetközi módszertana alapján átfogó felmérést dolgoznak ki.

Drucker kijelentette, hogy az uniós tagállamok miniszterei már másfél éve egyeztetnek az Európai Tanácsban a közösségi média használatának korlátozásáról. Ehhez szükség van a többi tagállammal és az IT-cégekkel való együttműködésre is.

„A kormány támogatja a közösségi média használatának korlátozását. Formálisan most is léteznek bizonyos korlátozások, de kérdés, mennyire működnek a gyakorlatban.

Számos kihívással kell szembenéznünk, de a közösségi médiát mindenképpen zavaró és problémás elemnek tartjuk, és nekem úgy tűnik, több negatív, mint pozitív hatása van” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma

