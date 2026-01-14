Home Kitekintő A cseh mezőgazdaság tavaly megduplázta nettó nyereségét
A cseh mezőgazdaság tavaly megduplázta nettó nyereségét

(Fotó: pixabay.com)

A cseh mezőgazdaság tavaly megduplázta nettó nyereségét – közölte a cseh mezőgazdasági szövetség elnöke Prágában, sajtótájékoztatón.

Több mint a duplájára nőtt éves összehasonlításban tavaly a cseh mezőgazdasági cégek nettó nyeresége, amely az előzetes adatok szerint 9,7 milliárd koronára (155,2 milliárd forint) emelkedett a 2024-es 4,5 milliárdról – mutatott rá Martin Pycha.

Hektáronként a mezőgazdászok tavaly 2779 koronát nyertek, míg 2024-ben 1925 koronát.

Azon cégek aránya, amelyek nyereség nélkül vagy veszteségesen gazdálkodtak tavaly, mintegy 20 százalékra esett vissza a 2024-es 40 százalékról.

„Örülünk annak, hogy tavaly az agrárszektornak jobban ment, de ennek ellenére a mezőgazdasági cégek többsége évente inkább a túléléssel, semmint a nagy jóléttel küzd. Hosszú távon az agrárium a cseh gazdaság egyik legkevésbé nyereséges ágazata. Példa erre az öt legnagyobb üzletlánc, amely nagyobb évi nyereséggel dolgozik, mint az összes agrárcég együttvéve” – fejtette ki Martin Pýcha.

Hozzátette:

tudni kell azt is, hogy 2024 a cseh agrárium leggyengébb éve volt az uniós csatlakozás óta.

Tény az is, hogy a nyereség jelentős részét az agrárcégek mellékes, kiegészítő tevékenységgel érik el, például áramgyártással biogázból.

„Tekintettel arra, hogy a cseh mezőgazdasági ágazatba évente mintegy 30–40 milliárd korona támogatás megy, a tízmilliárdos nyereség nem tűnik nagynak” – kommentálta az adatokat Martin Sebestyán agrárminiszter a ČTK hírügynökségnek.

MTI/Felvidék.ma

