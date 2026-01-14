Megalakul a közmédia választási irodája

A közmédia a 2026. április 12-re kitűzött országgyűlési képviselő-választásra tekintettel megalakítja a Közmédia Választási Irodát. Az iroda feladata annak felügyelete, hogy a közmédia valamennyi médiatartalom-szolgáltatása a kampány és a választások ideje alatt is megfeleljen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a Közszolgálati Kódex előírásainak.

A Közmédia Választási Irodája a kampány és a választások idején működő olyan ideiglenes testület, mely felügyeli a politikai reklámok és a választáshoz kapcsolódó valamennyi műsorszám jogszerű közzétételét. Felügyeli továbbá a választással összefüggő egyéb médiatartalmak – hírműsorszámok, politikai tájékoztató műsorszámok – vonatkozásában a kiegyensúlyozott szereplési arány szerinti megjelenítést, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatások műsoridejének ennek megfelelően történő elosztását. A hétfős testület elnöke Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója.

A közmédia a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14 és 18-20 óra közötti idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét úgy,

hogy a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egymást követően teszi közzé, a jelölő szervezet által megjelölt napon és idősávban. A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatnia kell. A jelölő szervezet egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb harminc másodperc időtartamban kérheti a politikai reklám közzétételét, egy napon azonban akár mindhárom idősávban is. Egy reklámszpot maximális időtartama legfeljebb harminc másodperc lehet.

A Médiatörvényben foglalt törvényi előírások betartását a Médiatanács, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott rendelkezések betartását a Nemzeti Választási Bizottság is felügyeli.

