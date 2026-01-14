Home Kitekintő Petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök
Petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták a témában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolóját.

„Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is” – fűzte hozzá.

A miniszterelnök tudatta, a kormányülésen egyetértettek abban, hogy „a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se”.

Hozzátette: „ha beadnánk a derekunkat”, akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem „a brüsszeli hadisarcról” szólna. „Ezt nem engedhetjük” – emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor bejelentette: ezért úgy döntöttek, petíciót indítanak. „Számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak, mi nem fizetünk” – mondta.

Az első szlovákiai magyar hírportál
