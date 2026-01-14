Befejeződött a kassai Orbán-torony felújítása. A tornyot szerdán ünnepélyesen átadták. A kulturális műemlék külső felújításának költségei 12 év alatt elérték az 1,43 millió eurót.

A munka 2013-ban kezdődött, a 45 méter magas Orbán-torony külső részének átfogó restaurálása pedig 2019-ben. Az utolsó szakasz, az árkádok, a sírfeliratok restaurálása és a tér vízelvezetésének felújítása 2023 szeptemberétől 2025 végéig tartott.

Vladimír Višváder szobrászművész a kivitelező képviseletében úgy tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy néhány kisebb munka még elvégzésre vár, ezekre a fagyos időjárás miatt egyelőre nem kerülhetett sor. Ennek a szakasznak a teljes költsége körülbelül 634 ezer euró. A költségek nagy részét a kulturális minisztérium finanszírozta.

„36 sírkövet és egy kőtáblát restauráltak. A legérdekesebb a harmadik századból származó, úgynevezett római kő volt”

– mondta Mária Bartková, a Gótikus Út Gyöngyszemei nonprofit szervezet projektmenedzsere, hozzátéve, hogy további sírköveket is felfedeztek.

Az árkádokat speciális, háromrétegű üveggel látták el, amely védelmet nyújt az eső, de a vandalizmus vagy a galambok ellen is. Az árkádokba kamerarendszert telepítettek.

Tomáš Allan, a kassai Szent Erzsébet-székesegyház papja elmondta, hogy az Orbán-torony a Szent Erzsébet-székesegyház szerves része. „A torony harangja mindig megszólal fontos ünnepek alkalmával” – mondta.

A felújítás még nem fejeződött be, a belső tér felújítását is tervezik. Kiállítótereket, és egy kávézót is kialakítanának az épületben.

A kassai Fő utcán álló Orbán-tornyot, a Szent Erzsébet-székesegyház harangtornyát a 16. század második felében kezdték építeni.

TASR/Felvidék.ma