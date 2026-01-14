Premier a Dunán: a magyar kultúra napján látható először a Bolond Istók

Romantika, dráma és a színház varázsa elevenedik meg Rohonyi Gábor és Hegedűs Georgina Bolond Istók című filmdrámájában. Az Arany János kevésbé ismert, de annál kalandosabb fiatal éveit bemutató, romantikus elemekkel átszőtt, a road movie műfaji elemeivel vegyített felnövéstörténet országos tévépremierje január 22-én – a magyar kultúra napján – 21 órától lesz a Dunán.

Arany János még 20 éves sem volt, amikor színésznek állt, de túl az ötvenen jutott el oda, hogy Istóknak nevezze magát. Iróniával vetette papírra fél éves színészkalandját a soha be nem fejezett Bolond Istókban. Akkor, tizenkilenc évesen, még nagyon messze állt attól a koszorús költőtől, akivé később vált, de figyelmesen szemlélve már ott volt benne a szikrája.

A 2026-ban a közmédia csatornáján bemutatkozó Bolond Istók című film ezt az időszakot, a költő, tanár és lapszerkesztő, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára életének sokáig féltve takargatott, titkolt, zsákutcáját mutatja be,

amely művésszé és emberré formálta, egyúttal azzá az Arany Jánossá is tette, akit mindannyian ismerünk, úgy megfogva ezt a korszakot, ahogy ő nyilatkozott róla: „van benne valami humoros, valami furcsa, ami fáj”.

A tehetségét kutató, önmagában elhivatottságot érző, ambíciókkal és reményekkel fűtött ifjú a színészek között kerül szembe először a dilemmával, ami későbbi élete legfontosabb iránytűje lesz: tud-e „ember lenni mindég, minden körülményben”?

Ennek megfelelően a film főszereplője a mindössze 19 éves Istók, aki merészen otthagyja a Debreceni Kollégiumot, hogy a vándorszíntársulat tagja legyen. Kezdetben csak a háttérben dolgozik, aztán egyre jobban megismeri a színészvilág küzdelmeit, és találkozik a titokzatos múltú Sárival. A lány iránti szenvedélyes vonzalom új szintre emeli Istók életét, azonban a mindennapjaikat viharok kísérik…

Az alkotás főbb szerepeiben Pál András, Liber Ágoston, Gellért Dorottya látható. A film rendezője Rohonyi Gábor, aki már korábban is bizonyította tehetségét (Konyec – Az utolsó csekk a pohárban, Brazilok, Szia, Életem!) hangulatos atmoszférájú alkotással állt elő. A társrendező és forgatókönyvíró Hegedűs Georgina. A gyönyörű látványvilágot Gosztola S. Ábris (A király sorozat) operatőr biztosítja, míg Csengery Dániel (Liza, a rókatündér, Ida regénye) zenei aláfestése a nézők szívébe csempészi a romantikus hangulatot. A látványtervező: Valcz Gábor (Ványa bácsi – Buborékkeringő, El a kezekkel a Papámtól!) A Bolond Istók a 2024-es Magyar Mozgókép Fesztiválon elnyerte a legjobb TV-film díjat.

MTVA/Felvidék.ma