A magyar kultúra ünnepe Füleken – díjátadó és újévi operettgála egy estén

A magyar kultúra napja alkalmából bensőséges, mégis emelkedett hangulatú ünnepség helyszíne volt január 15-én a Füleki Városi Művelődési Központ. A Csemadok Füleki Alapszervezete és a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya közös szervezésében került sor a Nógrád Közművelődéséért Díjak ünnepélyes átadására, amelyet az est folyamán az újévi operettgála követett.

Az ünnepség a magyar kultúra iránti tisztelet, az értékteremtő közösségi munka és az összetartozás jegyében zajlott. A rendezvény elején a szervezők nevében elhangzott: a Nógrád Közművelődéséért Díjat 2003-ban hozták létre azzal a céllal, hogy elismerjék mindazokat, akik a régióban hosszú éveken, évtizedeken át fáradhatatlanul dolgoznak a magyar közművelődés, hagyományápolás és közösségépítés szolgálatában. A díj az évek során egyéni, kulturális csoportos, majd életmű kategóriával bővült, és mára rangos szakmai elismeréssé vált.

Az ünnepi eseményen köszöntötték az idei díjazottakat, valamint az ünnepi szónokot, Szvorák Zsuzsannát, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnökét, aki beszédében a magyar kultúra közösségmegtartó erejét, a hagyományok továbbadásának felelősségét és a helyi közösségek pótolhatatlan szerepét hangsúlyozta. Gondolatai méltó lelki alapot adtak az elismerések átadásához.

A Nógrád Közművelődéséért Díjat az idei évben olyan személyek vehették át, akik saját területükön példamutató módon szolgálják a magyar kultúrát:

Agócs Sándor, művészi pályája szorosan összefonódik e különleges hangszerrel, amelynek megszólaltatásán keresztül a magyar zenei hagyományok, történelmi emlékezet és nemzeti érzés hiteles közvetítőjévé vált.

Mihalovics Zsófia, fiatal tehetség, aki a népdaléneklés, mesemondás és hagyományőrzés terén ért el kiemelkedő eredményeket,

Tóth Zsolt, a ragyolci közösségi élet meghatározó alakja,

Takácsné Édes Katalin, nyugalmazott pedagógus és kórusvezető,

Makainé Simon Katalin, a Melódia Női Kar karnagya, elismert zenepedagógus.

A kulturális csoport kategóriában Életműdíjjal tüntették ki a Pro Kultúra Füleki Férfikart, amely több mint száz éve szolgálja a magyar kóruséneklést, és a

Felvidék egyetlen férfikórusaként nemcsak a város, hanem az egész régió kulturális életének meghatározó szereplője.

A díj átadásakor hangsúlyozták: a kórus munkássága élő bizonyítéka annak, hogy a hagyomány és a közösség ereje nemzedékeken átívelően is képes értéket teremteni.

Az ünnepi díjátadót követően a közönség az újévi operettgálán kapcsolódhatott ki, ahol kiváló szólisták és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar közreműködésével csendültek fel az operettirodalom legismertebb és legkedveltebb dallamai. A gála vidám, elegáns hangulata méltó lezárása volt a magyar kultúra napja füleki ünnepségének.

Az este üzenete egyértelmű volt: a magyar kultúra él, értéket teremt, és azok munkáján keresztül marad fenn, akik hittel, szeretettel és közösségi felelősséggel szolgálják azt – Füleken és a tágabb nógrádi régióban is.

Felvidék.ma