Az EP támogatja a 90 milliárd eurós hiteltámogatás jogalkotási folyamatának felgyorsítását

Fotó: AFP

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén az EP-képviselők többsége támogatta, hogy felgyorsítsák az unió jogalkotási folyamatait Ukrajna 90 milliárd eurós hiteltámogatására – tájékoztatott az uniós parlament kedden.

Az úgynevezett sürgősségi eljárás alkalmazásáról szóló döntést az EP-képviselők kézfeltartással támogatták.

Az Európai Bizottság múlt héten fogadott el jogalkotási javaslatcsomagot annak érdekében, hogy idén és jövőre is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása.

A csomag részeként a bizottság 90 milliárd eurós támogatási hitel létrehozását javasolja Ukrajna számára.

A brüsszeli testület több rendeletet is módosítana, hogy a hitel fedezete az uniós költségvetés „mozgástere” terhére legyen biztosítható.

Amennyiben a javaslatot elfogadják, az uniós hitel katonai segítséget és általános költségvetési támogatást nyújtana a kijevi kormánynak, valamint támogatná Ukrajna védelmi iparát és annak integrációját az Európai Védelmi Ipari Bázisba.

Az uniós jogalkotási folyamatok felgyorsítását támogató döntéssel párhuzamosan az EP-képviselők az úgynevezett Ukrajna Megállapodás módosítását célzó kísérő javaslat kidolgozása mellett határoztak, valamint arról, hogy az EU megerősített együttműködési eljárás keretében lehetővé tegye – Csehország, Magyarország és Szlovákia kivételével – 24 tagállam számára az említett 90 milliárd eurós hitel nyújtását Ukrajna számára. Az utóbbi javaslatról szerdán szavaz az EP plénuma – tájékoztattak.

MTI/Felvidék.ma

