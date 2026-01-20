A kollektív bűnösség elvének nincs helye Európában

Az őshonos nemzeti kisebbségekért folyamatosan ki kell állni, a kollektív bűnösség elvének pedig nincs helye Európában – jelentette ki Sulyok Tamás a közmédiának Münchenben, ahol Frank-Walter Steinmeier, a Németországi Szövetségi Köztársaság elnöke fogadta a magyar államfőt és közösen vettek részt a magyarországi németek kitelepítésének emléknapján.

A köztársasági elnök hivatalos közösségi oldalára feltöltött videóhoz az írta, hogy „a kollektív megkülönböztetés hazugságainak korát már lezártuk, a 21. században ennek semmi helye nincs Európában. Sem a politikában, sem a társadalomban, sem a jog területén!„

A hétfői emléknapon elmondott beszédében Sulyok Tamás felidézte: nyolcvan éve azért űzték el honfitársaimat, mert német nemzetiségűek voltak. Pedig a német nemzetiség Magyarország szerves részét alkotta évszázadokon át. A német emberek keze nyoma, munkájának gyümölcse és kulturális hatása ott van Magyarországon, a magyar kultúrán és onnan kitörölhetetlen.

Hozzátette: a megemlékezésen való jelenlétével azt is szeretné kifejezni, hogy a németek kitaszítása Magyarországról nem csak a német nemzet számára jelentett csapást.

„Ebben a tragédiában együtt osztozunk. A kollektív megkülönböztetés hazugságainak korát már lezártuk, a 21. században ennek semmi helye nincs Európában. Még a magától értetődően jó kapcsolatokat is szükséges óvni és ápolni. Azok jártak a jó úton, akik a véleménykülönbségek ellenére is a másikat tisztelve, egymás érdekeinek figyelembevételével az együttműködésen dolgoztak. Természetesen akadt olyan időszak is, amikor kapcsolataink valamelyik vonala meglazult, de ilyenkor egy másik tartott minket erősen össze, és fűzött még szorosabbra. Sok időnk adatott arra, hogy megtanuljuk, nincs az a laza szál, amit ne lehetne közös akarattal és erőfeszítéssel megerősíteni. A Németországgal való kapcsolat elmélyítése különösen fontos számomra” – mondta Sulyok Tamás.

Az M1 Híradójának beszámolója szerint Frank-Walter Steinmeier a megemlékezésen arról beszélt, hogy napjainkban a magyarországi németek Magyarországon, a kitelepítettek és leszármazottaik pedig Németországban gyakran a kulturális és politikai hídépítők. A megértés hídját építik a mindennapi életben a magától értetődő együttélés során.

A magyarországi németek kitelepítésének emléknapja 2013 óta január 19., 1946-ban ezen a napon hagyta el a Magyarországot az elüldözött német nemzetiségűeket szállító első vonatszerelvény. Ennek alkalmából tartottak megemlékezést München egyik templomában, ahol a két ország közösen emlékezett meg a 80 évvel ezelőtti eseményekről.

A köztársasági elnök Frank-Walter Steinmeier meghívására érkezett munkalátogatásra Németországba. A magyar-német államfői találkozóról Sulyok Tamás azt írta a Facebook-oldalán, hogy a több mint ezer éves német-magyar kapcsolatok története a folyamatos megújulásról szól, melynek hajtóereje a gazdasági és kulturális kapcsolódás mellett az európai családhoz való tartozásból fakadó közös felelősségünk is.

„Történelmi alapú együttműködésünk továbbfejlesztéséről tárgyaltam Frank-Walter Steinmeier német államfővel Münchenben. A versenyképességet és a biztonságot előtérbe helyező kooperációnkra most nagyobb szükségünk van, mint valaha.Az országaink közötti stratégiai partnerséget a németországi magyar és a magyarországi német diaszpóra szoros kapcsolata és tevékenysége még inkább erősíti„

– fogalmazott az államfő.

A két elnök közösen találkozott a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk (Magyar-Német Ifjúságért Egyesület) fiataljaival és az Ifjúsági Parlament képviselőivel Münchenben. A szervezet tematikus csereprogramokkal, közös projektekkel, rendezvényekkel és találkozókkal erősíti a két nemzet közötti barátságot. Jó volt látni, hogy fiataljaink mennyire elkötelezettek a tiszteleten alapuló párbeszéd és a felelős gondolkodást segítő közösség építése iránt! – írta a találkozóról Sulyok Tamás a Facebookon.

Sulyok Tamás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt is fejet hajtottt Merka János atyával, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség vezetőjével. Az egyházközség több mint 80 éve végzi a müncheni magyar közösség anyanyelvi lelkigondozását, amely egyben nemzetmegtartó erő is. Emellett Láng Csabával, a Magyar-Német Jogász Egyesület elnökével arról beszélgetett, hogy miként mozdíthatnák előre a német-magyar szakmai együttműködést a jogtudomány és a joggyakorlat területén, különös tekintettel a magyar és német jog kölcsönös megismertetésére a két országban.

Az államfő látogatást tett a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségénél és programja kezdetén, vasárnap Stephan Mayerrel, a Bundestag képviselőjével, az Elűzöttek Szövetségének elnökével együtt koszorúzta meg a dachaui koncentrációs tábor legnagyobb kültáborának emlékhelyét.

A kültáborban „1944 nyarától 1945 tavaszáig a Német Birodalom hadiüzemének kiépítésén dolgoztatták a kényszermunkára deportáltakat, köztük 4000 magyar zsidó honfitársunkat. Ez a hely emlékeztet és figyelmeztet bennünket arra, hogy milyen következményekkel járhat, ha szabadjára engedjük az isten- és emberellenes ideológiákat. Legyen örök tanulság, hogy az emberi élet nem lehet áldozat a hatalom, a gyűlölet és a háború oltárán!” – írta a látogatás után az államfő a Facebookon.

Sulyok Tamás január 18. és 20. között látogatott Németországba.

