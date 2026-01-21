Szijjártó Péter: elfogadhatatlan, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva földet vegyenek el bárkitől

Ha nem vennénk olcsó orosz kőolajat meg földgázt, nem lehetne fenntartani a rezsicsökkentést – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának kedd este közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

A beszélgetés kezdetén a Beneš-dekrétumok ügyében Szijjártó Péter azt mondta: már vagy ötször egyeztetett az ügyben a szlovák külügyminiszterrel. Világossá tette, hogy Magyarország büszke azokra az eredményekre, melyeket az elmúlt tizenegy évben elértek magyar–szlovák viszonylatban, s arra is, hogy ma már sokkal jobb a felvidéki magyarság helyzete, mint korábban.

Egy kulturált viszony jött létre a két ország között, fontos kérdésekben pedig együtt is ki tudnak állni, azonban a kollektív bűnösség elvét nem hajlandók elfogadni

– mondta.

Hangsúlyozta: elfogadhatatlannak tartja azt is, ha bármilyen hatóság, hivatal, szervezet úgy hoz döntést, hogy annak hivatkozási alapja a kollektív bűnösség elvére vezethető vissza.

Azaz elfogadhatatlan, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva földet vegyenek el bárkitől

– szögezte le Szijjártó Péter.

Szólt arról is, hogy az ügy már a szlovák alkotmánybíróság napirendjére is felkerült, és megjegyezte: neki a szlovák külügyminiszter minden megbeszélésükön azt mondta, hogy a törvény nem irányul a magyarok ellen, a magyarokat nem fogják negatívan diszkriminálni.

A felvidéki magyarok pontosan tudják, hogy minden ilyen ügyben számíthatnak a magyar kormányra, „amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, az megvédi a határon túli magyarokat”

– hangoztatta.

MTI/Felvidék.ma