A magyar kultúra napjának ünnepe Putnokon képekben

Fotó: https://www.facebook.com/putnok.varositelevizio

Putnokon ünnepi műsorral emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról.

Mint ahogyan arról a város közösségi oldalán beszámolt, a program a Himnusz elhangzásával kezdődött, majd köszöntő, ünnepi megemlékezés és „Az én kedves szülőföldem” című előadás következett. Az eseményen közreműködtek a rimaszombati Pósa Lajos Társaság képviselői: Pósa Judit, Gyurán Ágnes és Páko Mária. Az ünnepség ideje alatt a Pósa Lajos Társaság „Az Én Ujságom” című vándorkiállítása is megtekinthető volt.

A rendezvényről a Putnok Városi Televízió készített felvételeket.
Fotók: Putnok Városi Televízió – Brunczlik-Reményi Vivien)

HE/Felvidék.ma

