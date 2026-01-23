A magyar kultúra napjának ünnepe Putnokon képekben

Putnokon ünnepi műsorral emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról.

Mint ahogyan arról a város közösségi oldalán beszámolt, a program a Himnusz elhangzásával kezdődött, majd köszöntő, ünnepi megemlékezés és „Az én kedves szülőföldem” című előadás következett. Az eseményen közreműködtek a rimaszombati Pósa Lajos Társaság képviselői: Pósa Judit, Gyurán Ágnes és Páko Mária. Az ünnepség ideje alatt a Pósa Lajos Társaság „Az Én Ujságom” című vándorkiállítása is megtekinthető volt.

A rendezvényről a Putnok Városi Televízió készített felvételeket.

Fotók: Putnok Városi Televízió – Brunczlik-Reményi Vivien)

HE/Felvidék.ma