Emlékezés a holokauszt áldozataira a közmédia csatornáin

A holokauszt nemzetközi emléknapján, január 27-én, illetve azt megelőzően televízió- és rádióbeszélgetések, dokumentumfilmek és filmdrámák idézik fel a közmédia csatornáin a vészkorszak kegyetlenségeit. A műsorkínálat a népirtást előkészítő döntésektől a túlélők személyes történetéig mutatja be, mi vezetett a 20. század egyik legsúlyosabb tragédiájához, és miért fontos az emlékezés.

A Duna január 25-én, vasárnap 22:35-kor vetíti A zongorista című filmet. A három Oscar- és Arany pálma-díjjal is elismert, igaz történeten alapuló, Roman Polansky rendezte dráma főszereplője Wladyslaw Szpilman (Adrian Brody) lengyel zongoraművész, aki Varsóban él, amikor a németek bombázni kezdik a várost és gettóba zárják a zsidókat. A közmédia online felületén is lehetőséget biztosít az emlékezésre: a film január 26-tól a Médiaklikk ingyenes streaming kínálatában szintén elérhetővé válik. A nemzetközi emléknapon, január 27-én 21 órakor látható a Terezin című kanadai dokumentumfilm, amely egy cseh koncentrációs tábor történetét és a náci propaganda cinikus működését tárja fel. Terezín a náci „mintagettó” hamis képét mutatta: a felvételeken rendezett körülmények között éltek a fogvatartottak, boldog gyerekek játszottak. A valóságban azonban cseppet sem különbözött ez a hely más haláltáboroktól. A dokumentumfilm azt is bemutatja, miként használta fel a propagandagépezet Hans Krása fogságban komponált gyermekoperáját, amelyet a rabságban sínylődő kiskorúak adtak elő a látszat fenntartása érdekében.

Az M5 kulturális csatorna több kulturális, történelmi napi magazinjaiban jeleníti meg a témát, este pedig filmekkel várja nézőket. 19 órakor műsorára tűzi a Három igaz ember című dokumentumfilmet, amely olyan emberek történetét mutatja be, akik embermentő tevékenységükkel a legsötétebb időkben is az emberség mellett tettek tanúbizonyságot. 20 órakor az Ez itt a kérdés című kultúrpolitikai műsorban tematikus adást láthatnak, majd 21 órakor Túlélni a holokausztot – Freddie Knoller háborúja című dokumentumfilm kezdődik, amely egy megmenekült áldozat személyes sorsán keresztül ad megrázó képet az üldöztetésről, a veszteségről és az életben maradásért folytatott küzdelemről. A drámai alkotást 21:55-kor követi A wannseei konferencia című film, amely az 1942. január 20-i tanácskozást dolgozza fel, amelyen a náci vezetés a „zsidókérdés végső megoldásának” gyakorlati kivitelezéséről egyeztetett. A film hűvös tárgyilagossággal mutatja be, miként előzte meg egy kegyetlen adminisztratív döntés a népirtást.

Több műsorral is kapcsolódik a holokauszt áldozatainak nemzetközi napjához a Kossuth Rádió. A Hajnal-tájban a Hangtár, majd a Jó reggelt Magyarország! a jegyzete idézi fel a vészkorszakot, utóbbinak Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke lesz megszólalója. A Délelőtt vendége Szekér Nóra történész lesz, akivel Horváth Szilárd műsorvezető beszélget arról, hogyan és hányan segítettek az üldöztetések idején a hivatásukat, beosztásukat, vagy akár rendőri, katonai rangjukat kockáztatva. A Helyben egy bujkáló zsidó anya és lánya történetét hallhatják, akiket Jákon rejtegettek, a nyilasok azonban kivégezték őket. A Vendég a háznál adása olasz diákok látogatásáról és Giorgio Perlasca hőstetteiről számol be, majd a délutáni műsorsávban – a Kalendárium, a Jó napot Magyarország!, és a Vers mindenkinek – is foglalkoznak a témával.

MTVA