A hagyományos Kánai Menyegző Nagycétényben

A Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi Alapszervezete szervezésében idén is sor került a hagyományos Kánai Menyegző megtartására január 24-én, szombaton, délután 16:00 órától a helyi kultúrházban.

Nagycétény községben a kánai menyegző szokása több évszázados múltra tekint vissza.

A régi paraszti világ vallásos hagyománya a portáknál zajlott. Az emberek az egyes családoknál jöttek össze közös ájtatosságra, a falu plébánosával litániát imádkoztak, szent énekeket énekeltek – megemlékezve Jézus csodatételéről, mely része a vízkereszt liturgiájának. Az ájtatosság végeztével elénekelték a Kánai Menyegző éneket, aminek egyes részeire táncosmódra dobbantottak, vagy vége felé már táncra is perdültek, házi finomsággal, borral kínálták a háznál összegyűlteket.

Ez a régi szokás ma is élő. Már nem házaknál, hanem az egész községnek és a környéknek szóló rendezvényként valósul meg a helyi kultúrházban minden évben a Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi Alapszervezetnek köszönhetően.

Ájtatossággal kezdődik a helyi és a környékbeli lelki atyák részvételével. Idén sem volt ez másképp. A csinosan kidíszített nagyteremben a hangulatot erősítve a nagycétényi parasztházak tiszta szobáját idéző terembelsőt is berendeztek. Félkörívben sorakoztak a terített asztalok, amelyek mellett a helyiek és a vendégek foglalták el a helyüket. A lelkiatyák asztala velük szemben a nagyterem oldalán helyezkedett el.

Hagyományosan idén is Zeman István vezette az ájtatosságot. A litánia imájában való elmélyülés szent énekek éneklésével folytatódott. Amikor Zeman István jelezte az ájtatosság végét, a Kútyika Női Éneklőcsoport rázendített a Kánai menyegző dalára, melynek sokszorosított szövege ott volt minden asztalon, és így azt a résztvevők együtt énekelhették.

Az azt követő kultúrműsorban elsőként a Gerlice Citeracsoport lépett a közönség elé Kupecsek András vezetésével. A Kútyika mellett alakult Kádánka Nagycétényi Gyermek Éneklőcsoport e rendezvény alkalmával lépett először színpadra. A 6 tagú kis csapat nagycétényi és környező falvak népdalaiból álló csokrot adott elő. Az utánpótlás nevelésben is gondolkodó nagycétényiek és kútyikások, Szőke Hilda csoportvezető hathatós támogatásának köszönhetően alapították meg a gyermekcsoportot. A Nagycétényi Citerazenekar következett, amely ropogós csárdások előadásával szórakoztatta a közönséget.

A műsorban fellépett a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport is, melynek asszonyai lédeci lakodalmas dalokat adtak elő, és a továbbiakban már a férfiakkal is kibővülve barslédeci táncok következtek a csoport előadásában. A nagycétényiek felelevenítették a helyi ladokalmasból a lánykérést, annak minden szellemes rigmusával, köszöntésével. A kultúrműsor a himnusz közös éneklésével zárult, amelyet a Nagycétényi Citeracsoport kísért. A méltóságteljes pillanatok után teljesedett ki a nagycétényiek vendégszeretete. Az asztalok mindennemű hagyományos finomsággal teltek meg. Finom káposztalevest tálaltak, túróskalács, pogácsa, káposztás béles és sok más finomság is került az asztalra.

A nagycétényi Kánai Menyegzőben az ájtatosság révén lelki, a lakoma révén testi megerősödésben részesültek a résztvevők. A kultúrműsor által pedig a magyar kultúra összetartó erejét élhették meg mindannyian. A szórványban és a nyelvhatáron élők számára a nagycétényiek jelen korban megélt és a jelen kor feltételei szerint rendezvénnyé szervezett népi hagyománya egy példaértékű megmozdulás. A rendezvény egy, a magyar faluközösségeinknek is példával szolgáló esemény, mely más vidéken, más hagyomány kapcsán is alkalmazható a magyar emberek közösségerősítő és közösségteremtő szolgálatára.

Kép és szöveg: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma