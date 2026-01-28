Február elsejétől közvetlen buszjárat indul Losonc és Budapest között

Vasárnaptól a hét minden napján közvetlen buszjárat közlekedik Losonc és Budapest között. Salgótarján és Fülek érintésével a nógrádi térségből kényelmes módon tudnak eljutni az utasok a magyar fővárosba.

Mint a nemzetközi járatot üzemetető MÁV-csoport honlapján olvasható:

„február 1-jétől, melyek napi rendszerességgel biztosítanak közvetlen utazási lehetőséget a magyar főváros, valamint a dél-szlovákiai Fülek és Losonc térsége között.”

Az új járatok Losoncról Budapestre 5:35-kor, Budapestről Losoncra pedig 14:40-kor indulnak hétköznap. Az autóbuszok Budapest és Salgótarján között a 21-es főúton át jelenleg is közlekedő gyorsjáratokkal megegyező megállóhelyeken állnak meg, ezeken felül Salgótarjánban érintik a Beszterce-lakótelepet, valamint Somoskőújfalu, községháza megállóhelyet is.

A nemzetközi járat felvidéki szakászán a következő településeken áll meg:

Sátorosbánya; Ragyolc; Fülekpüspöki; Fülekkovácsi, Fülek és Losonc.

A két városban több megállója is lesz a járatnak. A felvidéki szakaszon csupán nemzetközi utazásra vehetik igénybe a járatokat – jelezte a MÁV-csoport. Vasárnap Losoncról 17:35-kor indul a járat Budapest irányába.

A január 28-ai somoskőújfalui sajtótájékoztatón is jelen lévő Skuczi Nándor, Nógrád Vármegye Közgyűlésének elnöke közösségi oldalán kifejtette: „Kilenc éve – 2017 óta – gondolkodunk együtt Besztercebánya megye vezetőivel – Ondrej Lunter elnök úrral –, akik síbuszok indításával segítették az itteni turisztikai látványosságok és kikapcsolódási lehetőségek elérését. Tavaly márciustól Salgótarjánba is érkeznek járatok Losoncról, 2024-ben pedig kezdeményeztük a Budapest–Losonc közvetlen járat indítását is. Köszönjük a MÁV vezetésének és Magyarország kormányának, hogy ez a kérésünk valóra válhatott.

Közös célunk Nógrád és Besztercebánya összekapcsolása. Az infrastruktúra fejlesztése a térségek gazdasági fejlődését is nagyban segíti, és a kulturális, társadalmi kapcsolatokat is szorosabbá tudjuk tenni, hogy aki itt született, az itt boldogulhasson.

Együtt fejlődünk!“

Csúsz Péter, Besztercebánya megye elnöki megbízottja a sajtótájékoztatón jelezte: „Egy évvel ezelőtt, a határ túloldalán örömmel jelentettük be, hogy autóbuszjárat indul Losonc és Salgótarján között, és akkor már tudtuk azt is, hogy a MÁV-csoport integrációjának lezárultával elindulhat egy Budapest–Losonc járat is, amely tovább könnyíti az emberek mindennapjait. Ez a járat február elsejétől közlekedni fog, amelyért köszönet illet minden közreműködőt. Néhány nap múlva Budapesten tárgyalunk a további feladatokról, a nemzetközi vasúti forgalom újraindításáról, és arról, hogyan segíthetné a térség közúti közlekedését egy új autópálya Salgótarján és Losonc között.”

Mint már írtuk, a Losonci Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat már üzemeltet a Losonc–Fülek–Salgótarján vonalon járatokat, immár napi szinten hat járatot lehet igénybe venni a határon átívelő közlekedés során. A Budapestre irányuló járat által számos magyarországi átszállási lehetőséget kínál a felvidéki utasok számára. Ez sem elhanyagolható lehetőség napjainkban.

Pásztor Péter/Felvidék.ma