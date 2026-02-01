Dicsőítő Felvidék – a CRUX évadnyitó koncertje Szőgyénben

A Felvidék-szerte ismert dicsőítéssorozat évnyitó koncertjére került sor a szőgyéni kultúrház nagytermében január utolsó napján.

A CRUX zenekar így vezetette fel az alkalmat a közösségi oldalán: „az est folyamán dalokban, énekelve dicsőítjük Istenünket, hálát adva minden ajándékáért és áldásáért, amelyeket az elmúlt évben kaptunk. Együtt kérjük kegyelmét, erejét és vezetését, hogy az előttünk álló kihívásokat le tudjuk győzni, jó döntéseket hozzunk, és életünkkel egyre közelebb kerüljünk Isten országához. Itt az idő, hogy elcsendesedjünk, és közösségben megnyissuk szívünket Isten előtt. Merítsünk hitet, reményt és erőt az Ő jelenlétéből, hogy megújult lélekkel induljunk el az új évben.”

Az est megnyitójában Farkas Zsolt atya, Szőgyén és Bart plébánosa, a Jópásztor Alapítvány elnöke is szólt az egybegyűltekhez, kiemelveazt a bizalmat, amelyet Istentől kapunk, s amelyet embertársaink felé kisugározva továbbadhatunk: „ha meg akár jobbra, akár balra letérnél, füled hallani fogja mögötted figyelmeztető szavát: Ez a helyes út, ezen járjatok! – olvasható az Izajás 30,21 versben.

Az Írás alapján az idei évben a koncert mottója a „jó döntésre” fókuszál. Ezt emelte ki Zsolt atya a megnyitóban, amikor az életben hozott jó döntésekre, és a jó úton való haladásra hívta fel a figyelmet, melyet az Istenre és a Szentlélekre való hagyatkozással érhetünk el.

A dicsőítő énekek közt elhangzottak a már ismertek mellett új dalok, melyeket a rövidesen megjelenő hetedik lemezük tartalmazza.

A közös dicsőítés után Zsolt atya áldásával fejeződött be a program.

A héttagú CRUX zenekar tagjai közül a szőgyéni akusztikus esten hárman voltak jelen, Gábriel Denisza énekesnő, akit Sikula Gábor elektronikus gitáron és Gábriel Pál akusztikus gitáron kisért.

A technikát Krommer János és társai biztosították, akik évek óta követik a zenekart és missziós küldetésnek tekintik a szolgálatot.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma