A NOB elnöke a téli olimpiai játékok szervezőit dicsérte

Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke dicsérte a pénteken kezdődő milánói-cortinai téli játékok szervezőit, szerinte a helyszínek „nagyszerűen néznek ki”.

„Óriási lépéseket tettünk onnan, ahonnan elindultunk, odáig, ahol ma vagyunk” – idézte az insidethegames portál a 42 éves zimbabwei sportdiplomatát, aki NOB-elnökként első olimpiájára készül. Az úszóként olimpiai és világbajnok sportvezető hozzátette: most nagyjából nyugodt, de „ez még változhat”.

Coventry a multisport esemény lebonyolítását a kimerítő 400 méteres vegyesúszáshoz hasonlította.

„Mindent megtettünk a sikerért. Most el kell engednünk és hagyni, hogy megtörténjen” – fogalmazott.

A NOB tavaly megválasztott elnöke néhány napja érkezett Milánóba és már találkozott az önkéntesek egy csoportjával.

„Ők az ötkarikás játékok varázslatának titkos forrásai. – idézte fel saját élményeit az ötszörös olimpikon ex-sportoló. – Gyakran ők az elsők, akikkel a versenyzők, a családtagok, a szurkolók találkoznak. Nagyon fontos az atmoszféra, amit létrehoznak, nemcsak azoknak, akik a helyszínen tartózkodnak, hanem azoknak a millióknak is, akik világszerte követik a játékokat.”

A rajt előtt tartják a NOB 145. ülését, amelynek egyik témája új sportágak – mint a terepkerékpár (cyclocross) – esetleges felvétele a téli olimpia programjába.

A téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d’Ampezzóban.

MTI/Felvidék.ma

