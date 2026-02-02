Több mint 4,5 millió utast szállított tavaly a Leo Express

A Leo Express vasúttársaság 2025-ben Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában közlekedő járatain összesen több mint 4,56 millió utast szállított. Ez 19,2 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 3,83 millió utashoz képest. A társaság 2026-ban további növekedésre számít: legalább 1,5 millió fővel több utast szeretne szállítani, így a forgalom meghaladhatja a hatmilliót – közölte hétfőn a Leo Express.

„A szállított utasok számát tekintve a járatainkon mi értük el a legnagyobb százalékos növekedést, vagyis mi növekszünk a leggyorsabban a cseh vasúttársaságok közül” – mondta Peter Köhler, a Leo Express vezérigazgatója.

A társaság vonatai 2025-ben Csehországban a kereskedelmi járatokon több mint egymillió utast szállítottak, ami 25,6 százalékos éves növekedésnek felel meg.

A Leo Express egyben jelezte:

Tavaly nem történt a társaság hibájából rendkívüli esemény, és nem történt sérülés sem. A késések aránya a szolgáltató oldalán felmerülő okokból 8,95 százalék volt. A megtett vonatkilométerek száma 7,9 százalékkal, 4,9 millióra nőtt.

A Leo Express 2026. március 1-jétől új járatot indít Krakkó és Varsó között, amely naponta kétszer közlekedik majd. Ennek köszönhetően a Prága–Krakkó közötti járatok száma napi négyre emelkedik.

Emil Sedlařík, a Leo Express szóvivője elmondta: április 30-tól a társaság új járatot indít Prága és Pozsony között, és ezzel megegyező időben visszatér a Slovácko régióba is.

„A vonatok ismét a Prága – Přerov – Hulín – Otrokovice – Staré Město u Uherského Hradiště útvonalon közlekednek majd. Az új menetrend szerint a járat Hodonínen és Břeclavon keresztül egészen Pozsonyig közlekedik tovább”

– tette hozzá Sedlařík. A vonalon naponta két pár járat közlekedik majd.

A társaság júniusban új, kereskedelmi járatot indít a lengyelországi Przemyśl városából Drezdába, Lipcsébe, Erfurtba és Frankfurtba.

