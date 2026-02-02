Home Egyéb Két magyar az első ötvenben a férfi teniszezők világranglistáján
Egyéb

Két magyar az első ötvenben a férfi teniszezők világranglistáján

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fucsovics Márton (Fotó: MTI)

Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is a legjobb ötven között található a teniszezők férfi világranglistáján, közülük az előkelőbb helyen álló Marozsán a 46.

A férfiversenyeket szervező ATP honlapja szerint az ausztrál nyílt bajnokságon a harmadik fordulóig jutott Marozsán egy helyet lépett előre a legutóbbi rangsorhoz képest, míg az Australian Openen a második körben búcsúzott Fucsovics négy pozíciót javítva az 50. a rangsorban.

Az első 200 között még Piros Zsombor szerepel, aki hatot rontva a 176.

Az élen változatlanul a Melbourne-ben győztes spanyol Carlos Alcaraz áll az olasz Jannik Sinner előtt, a döntőben vereséget szenvedett Novak Djokovic pedig előrelépett a harmadik helyre.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Izrael legyőzésével elődöntős a magyar női vízilabda-válogatott az...

A NOB elnöke a téli olimpiai játékok szervezőit...

Szoros csata a hollandok ellen – egygólos vereség,...

Fölényes győzelemmel, csoportelsőként jutott középdöntőbe a magyar női...

Vereséggel, ám emelt fővel búcsúzott a magyar kézilabda-válogatott

Az olasz nemzetbiztonság hatezer embere felügyeli Milánót a...

Nagyot harcolt a magyar válogatott: döntetlen a házigazda...

Fölényes győzelmet aratott a magyar női vízilabda-válogatott Románia...

Parádés hajrával nyerte meg a nyitómérkőzést a magyar...

Rangadóval rajtol a női vízilabda Eb – a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma