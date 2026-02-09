A belügyminiszter szerint most nem időszerű a legfőbb ügyész korábbi megválasztásáról beszélni

Most nem időszerű arról beszélni, hogy még a következő parlamenti választás előtt legyen megválasztva a legfőbb ügyész – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke. Úgy véli, egy „ilyen érzékeny témában” kicsi az esély a politikai megállapodásra.

„Úgy gondolom, ez most nem időszerű, és nem hinném, hogy ilyen érzékeny témában egyáltalán lenne esély a politikai megállapodásra. A legfőbb ügyész megválasztása mindig ellentmondásos helyzeteket teremtett” – tette hozzá Šutaj Eštok.

Ez teoretikus kérdés – válaszolta arra, vajon ő is úgy gondolja-e, hogy a következő főügyészt még a jelenlegi kormánypártoknak kellene megválasztaniuk.

„Tényleg nem ismerem a határidőket, nem tudom, hogy a megbízatási idő letelte előtt mennyivel lehet megválasztani a következő legfőbb ügyészt. Majd bő egy év múlva beszélhetünk erről, ha egyáltalán eljutunk addig” – mondta Šutaj Eštok.

A parlamenti választás kapcsán megjegyezte, négy évre választották meg pártja elnökének, és teljes erőbevetéssel végzi a munkát, a Hlas-SD miniszterei pedig jó csapatot alkotnak. „Mindent megteszünk a választásig, hogy javuljon a Hlas támogatottsága, és megközelítsük a korábbi eredményünket” – tette hozzá Šutaj Eštok.

Robert Kaliňák védelmi miniszter és Tibor Gašpar, a parlament alelnöke (mindkettő Smer-SD) is elképzelhetőnek nevezte a múlt héten,

hogy még jövő ősszel, a parlamenti választás előtt válasszák meg a következő legfőbb ügyészt, mert egy ilyen lépést ajánlatos időben, jó előre megtenni.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő a hétvégén azt mondta, nem lát rá lehetőséget, hogy jövőre döntés szülessen az új legfőbb ügyészről. Az ellenzék bírálta a javaslatot.

Maroš Žilinka jelenlegi legfőbb ügyész megbízatása hét évre szól, 2027 decemberében telik le.

