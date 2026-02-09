Marian K. pénteken tanúskodik a bíróság előtt

Marian K. azt tervezi, hogy pénteken, február 13-án tanúskodik a bazini Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) előtt – jelentette ki hétfőn a sajtónak ügyvédje, Marek Para.

Marian K.-t Ján Kuciak újságíró megölésének megrendelésével és több ügyész elleni merénylet megrendelésével vádolják. Para hozzátette,

védence elsősorban a bíróság kérdéseire akar válaszolni, azt majd eldönti, hogy az ügyészség és a károsultak kérdéseire felel-e.

Kitart amellett, hogy ártatlan.

A tárgyaláson hétfőn felolvasták Alena Zs. vádlott korábbi vallomásait, mivel a bíróság előtt megtagadta a vallomástételt. Közölte, hogy a tárgyalás későbbi szakaszában élni fog ezzel a jogával.

A 2018 februárjában történt Kuciak-gyilkosság ügyében ismét Marian K. és Alena Zs. bűnösségéről tárgyal a bíróság. A Speciális Büntetőbíróság 2020 szeptemberében eredetileg felmentette őket a vádak alól, de a Legfelsőbb Bíróság 2021 májusában visszaadta az ügyet az elsőfokú bíróságnak.

A gyilkosság végrehajtóit, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást már 25 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, Andruskó Zoltán pedig 15 év letöltendő börtönbüntetést kapott. Az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt négy személy, Marian K., Alena Zs., Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat.

Maroš Žilinka és Daniel Lipšic megölését a vád szerint 2017 őszén rendelték meg, Peter Šufliarský meggyilkolását 2018-ban.

TASR/Felvidék.ma