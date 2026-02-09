„Elsőrangú belbiztonsági kérdés Magyarországon a migráció által okozott problémák megelőzése”

A nagy tömegű illegális migráció megállítása összetettebb feladat, mint egy fizikai határzár, hiszen jogi eszközök, rendőri, katonai erők nélkül eredményesség nem képzelhető el – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1 aktuális csatornán, amikor a Tisza Párt programbemutatóján elhangzottakra is reagált.

Bakondi György arra a felvetésre, hogy a Tisza Párt szombati programbemutatója szerint az ellenzéki párt megtartaná a déli határkerítést, azt mondta:

Magyarországon kialakult az a rendszer, amelynek lényege, hogy a határt egyetlen migráns sem lépheti át, és a menekültkérelmet csak a határon kívül – például egy Szerbiában levő magyar nagykövetségen – lehet benyújtani. Ezt követően csak az léphet be legálisan az országba, aki pozitív választ kapott a magyar jogszabályok alapján meghozott magyar hatósági döntésre – húzta alá.

Úgy vélekedett: nehéz elképzelni, hogy a mai magyar migrációs politikát minden szempontból támadó európai uniós rendszer tudomásul venné, ha egy esetleges új kormány továbbra sem hajtaná végre a migrációs paktumot. Annak pedig éppen az a lényege, hogy be kell engedni a határhoz érkezőket, s számukra egy 23 ezer fő befogadására alkalmas migránstábort kell létrehozni.

Az Európai Unió álláspontja ugyanis, hogy „be kell fogadnunk” a határunkhoz érkezőket, mondta, s őket magyar területen levő menekülttáborokba kell elhelyezni a migrációs menekültkérelmük elbírálásáig.

Mivel azonban általában a migránsok összes adata – okmányok hiányában – bemondáson alapszik, senkiről nem lehetne tudni, honnan jött, esetlegesen hova lehetne visszatoloncolni

– magyarázta.

Felidézte, 2015-ben már láthatták a magyarok, mivel jár az a módszer, amit Brüsszel kínál, hiszen sokak számára volt megtapasztalható a menekülttáborokban lévők viselkedése Debrecenben és Bicskén, illetve a Keleti pályaudvaron tömegesen megjelenő bevándorlók esetében is.

Hangsúlyozta:

„elsőrangú belbiztonsági kérdés Magyarországon” a migráció által okozott problémák megelőzése, ezek a problémák ugyanis olyan jövőképet festenek föl, amely „ellentétes a magyar nemzeti érdekkel, a biztonsághoz szokott magyar emberek érdekeivel”.

Mint mondta, érdemes a realitásokból kiindulni, azokat a tényleges eredményeket kell figyelembe venni, amelyek szerint „sikerre vezetett a magyar migrációs politika”, reményei szerint pedig ezt megfontolva hoznak majd a választók döntést az április 12-i választásokon.

MTI/Felvidék.ma