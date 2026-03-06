Home Kitekintő „Európa teljesen felkészületlen egy újabb migrációs válságra”
Európa teljesen felkészületlen egy újabb migrációs válságra, Magyarország viszont pontosan tudja, hogyan kell ezeket az embereket nem beengedni – hangsúlyozta Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Felidézte: a 2015-ben bevezetett rendszer lényege, hogy csak az léphet Magyarország területére, aki erre előzetesen engedélyt kapott, míg Nyugaton beengedik ezeket az embereket, akik aztán attól függetlenül maradnak ezekben az államokban, hogy tartózkodási kérelmüket hogyan bírálták el.

Ez a rendszer támadás alatt van, a brüsszeliek azon dolgoznak, hogy rákényszerítsenek minket az elhibázott nyugat-európai migrációs politikára

– jelentette ki a kormányfő, kiemelve, Magyarország biztonsága mindennél fontosabb.

Megjegyezte: nem akarja, hogy terrorcselekmények történjenek az országban, megnövekedjen a bűnözés.

„Azt pedig végképp nem akarom, hogy a migránsok száma annyira megnövekedjen, hogy ellopják tőlünk az országot”

– tette hozzá Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

