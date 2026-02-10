Budapestre és Pozsonyba látogat Marco Rubio

Pozsonyba és Budapestre látogat Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere február 15-16-án – jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivő-helyettese hétfőn.

Tommy Piggott közleménye szerint Marco Rubio február 15-16-án Budapestre és Pozsonyba utazik, miután részt vesz a hagyományos Müncheni Biztonsági Konferencián.

A budapesti megbeszélés napirendjén a többi között szerepel a két kormány által közösen képviselt kétoldalú és regionális érdekek erősítése,

ide értve a békefolyamatok melletti elkötelezettséget a globális konfliktusok megoldása érdekében – olvasható a közleményben, amelyben hangsúlyozzák, hogy a megbeszélések témája lesz a Magyarország és Egyesült Államok közötti energetikai partnerség elmélyítése is.

A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint Marco Rubio pozsonyi tárgyalásain egyebek mellett

a nukleáris energiát érintő együttműködésről, a regionális biztonsági érdekekről, valamint a szlovák hadsereg modernizációjáról és Szlovákia NATO vállalásairól lesz szó.

Az amerikai külügyminiszter február 13-15. között vesz részt a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián.

MTI/Felvidék.ma