111 ezer néző három hét alatt

Megállíthatatlan lendülettel hódít tovább a magyarországi mozikban Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmje: a Magyar menyegző (12), harmadik hétvégéjét is az első helyen zárta, három hét alatt már 111 ezer nézőt vonzott országszerte. Az elmúlt napokban közel 25 ezren váltottak rá jegyet, így a film ismét magabiztosan maga mögé utasított több hollywoodi premiert is.

A Fórum Hungary forgalmazásában futó alkotás sikere újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar közönség nyitott a nagyszabású, érzelmekkel teli hazai filmekre. A Magyar menyegző három hét után is verhetetlen, ami ritka teljesítmény a hazai mozis piacon, különösen a nemzetközi szuperprodukciókkal folytatott versenyben.

A Magyar menyegző a magyar néptánc szenvedélyét és a népzene sodró erejét egy fiatal pár érzelmekben gazdag történetével ötvözi.

A látványos, lendületes alkotás egyszerre ünnepli a magyar folklór hagyományait és mesél a szerelem egyetemes, generációkon átívelő erejéről. A film különleges atmoszférája és zenei világa széles közönségréteget szólít meg, ami a nézőszámokban is egyértelműen megmutatkozik.

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

A film országszerte továbbra is látható a magyar mozik műsorán.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma