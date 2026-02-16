Home Kitekintő „Aranykor köszöntött be az amerikai–magyar kapcsolatokban”
Kitekintő

„Aranykor köszöntött be az amerikai–magyar kapcsolatokban”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

Aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a két ország közötti nukleáris együttműködésről szóló megállapodás aláírása után, a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor kiemelte: soha nem voltak még ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok.

Emlékeztetett:

Tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon, amely évtizedes rekord.

A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba – jelezte, megköszönve ezt Marco Rubiónak.

Kiemelte: Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba, amelynek megalakulása ezen a héten lesz Washingtonban – mondta, hozzátéve, hogy ő képviseli majd Magyarországot.

Emellett kötöttek kulcsfontosságú megállapodásokat az energia területén, ami kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára.

Ezek – a Magyarország számára megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon –, hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban legyen, és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani

– mondta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá a magyar...

„A diaszpórában élő magyarok is számíthatnak a magyar...

Trump szerint a Béketanács tagállamai dollármilliárdokat ajánlottak Gáza...

Bakondi György: az európai országokban a migráció állandóan...

„A 2026-os év a győzelem éve lesz”

„Amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz...

Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie...

„Egyedül Orbán Viktornak köszönhető, hogy Európa nem áll...

Trump megismételte az Orbán Viktort támogató internetes bejegyzését

Kedden Genfben kezdődik az orosz–amerikai–ukrán tárgyalások újabb fordulója

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma