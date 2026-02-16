„Aranykor köszöntött be az amerikai–magyar kapcsolatokban”

Aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a két ország közötti nukleáris együttműködésről szóló megállapodás aláírása után, a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor kiemelte: soha nem voltak még ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok.

Emlékeztetett:

Tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon, amely évtizedes rekord.

A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba – jelezte, megköszönve ezt Marco Rubiónak.

Kiemelte: Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba, amelynek megalakulása ezen a héten lesz Washingtonban – mondta, hozzátéve, hogy ő képviseli majd Magyarországot.

Emellett kötöttek kulcsfontosságú megállapodásokat az energia területén, ami kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára.

Ezek – a Magyarország számára megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon –, hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban legyen, és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani

– mondta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma