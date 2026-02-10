Hatvan év közös értékei találkoztak Öskü és Martos testvértelepülési fesztiválján

Martos egyik legbájosabb testvértelepülése a Veszprémtől pár kilométerre található Öskü.

A római időktől kezdve lakott falut ugyan többször is elhagyták lakói, mindig új telepesek fedezték fel, akik gazdagították annak kultúráját és színesítették történelmét. A falu szimbóluma a Rotunda, az Ösküi kerektemplom. A település eredeti neve Őskő, amit a honfoglaláskor kapott Ösbő vezérről, aki itt telepedett le. A 2140 lakosú település a Bakony keleti lábánál fekszik.

1947-ben a csehszlovák–magyar lakosságcsere keretében több szlovák család elköltözött a felvidéki Martos településre, és onnan pedig felvidéki magyarok érkeztek Ösküre.

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Öskün a Testvér Toros Fesztivált, amelynek a művelődési ház és környéke adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy méltó módon ünnepeljék meg Öskü és Martos hat évtizedes testvértelepülési kapcsolatát, a közös hagyományokra és értékekre építve. A fesztivál reggel 9 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődött.

A résztvevőket Siki József, Öskü polgármestere, valamint Keszeg István, Martos polgármestere köszöntötte, akik beszédeikben hangsúlyozták a két település közötti barátság és együttműködés jelentőségét.

„A baráti kapcsolat 1966-ban kezdődött, az ösküi Kiss Ferenc és a martosi Janček István (Ösküről Martosra áttelepült) álmodták meg egy barátságos focimérkőzés megszervezésének lehetőségét a két település között. Sikerült megvalósítani. Majd a martosi sportszervezet és az ösküi labdarúgó szakosztály szoros kapcsolatot alakított ki. Kezdetben rendszeresen megmérkőzött egymással a két csapat, felváltva hol Martoson, hol Öskün. Ilyenkor nemcsak a labdarúgók találkoztak, hanem a szurkolótábor is – így jött létre egy hatalmas baráti kör. A kellemesen együtt eltöltött egy-két nap alatt egyre szorossabbá vált a régi baráti szál és új barátságok is köttettek. Ez a kapcsolat időtállónak bizonyult. A martosi labdarúgás hanyatlásával – egyre több vendégjátékos volt a keretben – a találkozók ritkultak, majd csapat híján a mérkőzések is elmaradoztak. Az öreg fiúk még jó pár évig állták a sarat, azután a családi látogatások maradtak fenn és az önkormányzatok által szervezett nem csak sport jellegű öszejövetelek. Együttműködési megállapodást a két település 1997. december 13- án, Martoson kötött, majd 2000 augusztus 19- én Öskün is megerősítettük szándékunkat. Ezúton fejezem ki köszönetem minden martosi polgár, önkormányzatunk és jómagam nevében a mai találkozó életre hívásáért, megvalósításáért. Köszönjük a vendéglátást, a baráti fogadtatást és a sok-sok munkát, amit a mai találkozó szervezésébe befektettek. Végezetül köszönöm mindenkinek – mindkét oldalon – akik a hatvan év alatt ezt a széles e vidéken egyedülálló baráti kapcsolatot életre hívták, ápolták és ápolják mind a mai napig. Reméljük, a folytatás sem reménytelen. Sok sikert kívánok ösküi barátainknak az önkormányzati munkához, a falufejlesztéshez, a mai naphoz jó szórakozást, jó beszélgetéseket mindnyájuknak” – mondta beszédében Martos polgármestere.

Ezt követően a Tekergőnél kezdetét vette a hagyományos disznótoros munka, majd kolbásztöltő verseny színesítette a programot.

A délelőtt folyamán a családokat és a gyerekeket számos kísérőprogram várta: 9 és 12 óra között népi fajátékokkal és kézműves-foglalkozásokkal készültek a Fanyűvők, valamint babasarok is működött.

A jó hangulatról a Pinka zenekar gondoskodott, akik zenéjükkel végigkísérték a délelőtti eseményeket. Az érdeklődők megtekintették az Öskü és Martos közös értékeit bemutató kiállítást, egy fotókiállítást, valamint Garlik László kosárfonó bemutatója volt látható, míg az Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete kóstoltatással várta az érdeklődőket. A helytörténeti kiállítóhelyen a látogatók népi emlékeket tekinthettek meg. Az Árvalányhaj Szabadidő Klub pedig fánksütéssel és kóstolással járult hozzá a fesztivál hangulatához.

A művelődési ház előtt ügyességi fociversenyt rendeztek, délután 14 órától pedig színpadi produkciók követték egymást. Fellépett a Forrás Népdalkör, a Martosi Hagyományőrző Együttes, az Öskü-i No Cavinton, valamint a hajmáskéri Szélrózsák. A délutáni órákban a művelődési ház előtti téren DJ Lacika biztosította a zenés aláfestést.

A Testvér Toros Fesztivál egész napos, tartalmas programjaival valódi közösségi élményt nyújtott, és méltó módon erősítette tovább a két település közötti baráti kapcsolatot.

A színvonalas programokban, baráti beszélgetésekben, visszaemlékezésekben gazdag vidám szombati nap közös vacsorával zárult, közben a baráti kapcsolat megerősítéséről és folytatásáról is ejtettek néhány szót. A szivélyes vendéglátás és a legjobb szívű emberek tették teljessé ezt a napot.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott „60 év közös értékei: Kulturális és hagyományőrző programok Öskü és Martos testvértelepülési kapcsolatának megerősítésére” című projekt keretében valósult meg.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma