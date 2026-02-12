Home Itt és Most Fico és Orbán: az energiaárak csökkentése és a béke nélkül nincs európai gazdasági fellendülés
Fico és Orbán: az energiaárak csökkentése és a béke nélkül nincs európai gazdasági fellendülés

Orbán Viktor és Robert Fico (fotó: REUTERS/Bernadett Szabo)

Robert Fico szerint kudarcnak minősülhet az Európai Unió belgiumi informális csúcstalálkozója, ha azon nem születik egyértelmű politikai döntés a magas energiaárak csökkentéséről. A szlovák miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, amennyiben az uniós vezetők nem küldenek világos jelzést az áramárak kezeléséről, a találkozó „teljesen sikertelen” lesz.

Fico kiemelte, felszólalásában példaként említi majd az elsődleges alumíniumgyártás leállítását Garamszentkereszt térségében, amelyet szerinte elsősorban a magas energiaárak kényszerítettek ki. A kormányfő elsősorban az elektromos energia árának csökkentésére szolgáló lehetőségekről kíván beszélni, és ismét felvetette az emissziós kvótákkal való kereskedelem felfüggesztésének ötletét is, mint lehetséges megoldást.

A szlovák miniszterelnök jelezte:

ha a csúcstalálkozó politikai kötelezettségvállalás nélkül zárul, azt eredménytelennek, hatástalannak és „drága kirándulásnak” fogja tekinteni.

Hasonló hangot ütött meg a találkozó előtt Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, aki szerint az európai gazdaság jelenleg lejtmenetben van, és elveszíti versenyképességét. Mint fogalmazott, a gazdasági növekedés legfontosabb feltétele a béke.

„Ha háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, ezért minél hamarabb békét kell elérni”

– jelentette ki Orbán.

A magyar kormányfő szerint három alapvető lépésre van szükség az európai gazdaság megerősítéséhez. Elsőként a béke megteremtését említette. Másodikként azt hangsúlyozta, hogy az uniónak saját gazdaságára kellene fordítania a rendelkezésére álló forrásokat, nem pedig külső célokra. Harmadikként pedig az energiaárak csökkentését nevezte meg, amely szerinte a vállalatok legnagyobb problémája. „Megfelelő döntésekkel csökkenteni kell az energia árát. Ezt kellene csinálnunk, ilyen egyszerű” – fogalmazott.

Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban Orbán Viktor úgy nyilatkozott: „álom, álom, édes álom”. A Magyarországot érő esetleges fenyegetésekkel összefüggésben pedig hangsúlyozta, minden ország védi a szuverenitását, és Budapest sem hagyja magát megfélemlíteni vagy zsarolni.

A belgiumi csúcstalálkozón így közös nevezőnek tűnik a résztvevők részéről az energiaárak kérdése és az európai versenyképesség romlása. Míg Robert Fico konkrét politikai döntéseket sürget az árak mérséklésére, Orbán Viktor a béke megteremtését és az uniós források belső felhasználását tartja a gazdasági fellendülés alapfeltételének.

SZE/Felvidék.ma/TASR/MTI

