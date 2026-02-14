Kassa megye a turizmus fejlesztésére fókuszál

A Kassa Megyei Önkormányzat a Terra Incognita program keretében idén 2,3 millió eurót irányoz elő az idegenforgalom fejlesztésére, a turisztikai infrastruktúra kiépítésére, audiovizuális alkotások kivitelezésére, valamint kulturális programok megvalósítására.

Az ökoturizmus értelmében a kassai Szlovák Technikai Múzeumban Fehér albatroszok címmel olyan új bemutatót készítenek, amely ötvözi a modern technológiákat a legendás akrobatikus repülős csoport történetével. A Szlovák Paradicsomban (Slovenský raj) új tanösvényt alakítanak ki a csingói (Čingov) vár közelében. A gömöri régiót gazdagítja majd az Ekovan-Ekocentrum lovaspark. Az alsómislyei (Nižná Myšla) Jó udvar projektnek az a küldetése, hogy a hagyományos kézműves termékeket keltsék életre és mutassák be a fiataloknak, a somodi (Drienovec) Fedák malomnál pedig az egykori perecsütést elevenítik fel.

Felújítják Kassán a Bányászati Járművek Múzeumát, amely a híres Kassai gyermekvasutat is üzemelteti, és interaktív formában mutatják be a térség bányászati történelmét, valamint hagyományait. A Szepességben megújul a valamikori sokak által látogatott Iglófüred fürdője, Margitfalva (Margecany) pedig igazi attrakcióval bővül, a vízi közlekedés úgynevezett EkoKatamaránon zajlik majd.

Jelentős támogatást kap a királyhelmeci Lorántffy Zsuzsanna kastély, az őrmezői (Strážské) Zempléni Művészeteket és Mesterségeket Bemutató Múzeum, és a Szlovákiából Észak-Amerikába Emigrálók Múzeumában felállított oltár.

A történelmi várak és templomok megmentését és bemutatását fontos küldetésnek tartják, ezért Csetneken (Štítnik) Microparkot alakítanak ki, ahol a látogatók a térség gótikus templomainak és emlékhelyeinek kicsinyített másaiban gyönyörködhetnek.

A különféle kulturális rendezvények megszervezését 550. 000 euróval segíti a megye. Az érdeklődők ismét örülhetnek a Kassán sorra kerülő Fehér éjszaka, az iglói (Spišská Nová Ves) Nemzetközi Élő Szobrok, illetve az Art Film Festival rendezvényeknek.

Az audiovizuális alkotások megvalósítására 60. 000 eurót szánnak. A nyolc, támogatásra érdemes filmek között olyan dokumentumfilmek vannak, mint a Nagy történet a kisvasútról, az Autóbusz, az Átírt sors.

„A közműfejlesztési, infrastrukturális projekteket, a rendezvények és filmalkotások megvalósítását összesen 2,3 millió euróval támogatjuk, mert hisszük, hogy az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése a térségünk egyik kulcsfontosságú feladata. Célunk az ökoturizmus minden ágának segítése, a családok számára élmények, kirándulások, utazások lehetőségének biztosítása, de a történelmi értékeink, műemlékeink felújítása és megőrzése ugyancsak”

– jelentette ki Rastislav Trnka, Kassa Megye Önkormányzatának elnöke.

A pályázat meghirdetésére a felújított Hernádszentistváni (Kostoľany nad Hornádom) Malomban került sor. Lenka Vargová-Jurková, a Kassa Régió Turizmusa központ ügyvezető igazgatója a rendezvényen elmondta, hogy a pályázatokkal olyan projekteket kívánnak támogatni, amelyek biztosítják a természetvédelmet, a kulturális örökség megőrzését, illetve a modern turizmus olyan formái, amelyekkel visszacsalogatják a látogatókat a térségbe.

„A Terra Incognita újra bizonyítani akarja, hogy érdemes a turizmusra áldozni, érdemes támogatni az idegenforgalomban dolgozókat, azokat a településeket, falvakat és városokat, amelyek olyan minőségi munkát végeznek, amellyel hosszú távon értékeket és hasznot hoznak térségünkbe” – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)