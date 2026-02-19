Home Régió Nyilvános pályázattal keres új funkciót a volt fürdő területének Vágsellye
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A vágsellyei önkormányzati képviselők februári ülésükön a város egykori fürdőjének területéről tárgyaltak. A testület által jóváhagyott javaslat értelmében a város nyilvános pályázatot hirdet az ingatlan hasznosítására, amelyre több befektető is jelentkezhet. A benyújtott elképzelések közül a városi képviselő-testület választja majd ki a legmegfelelőbbet.

A városi hivatal hangsúlyozta:

„Így biztosítható az átlátható eljárás, amelynek keretében nem lesz lehetőség a városi telek hasznosításának feltételeiről egyedi tárgyalásokat folytatni.”

A testületi ülésen már egy konkrét befektető is bemutatta elképzelését. A városi hivatal tájékoztatása szerint az Ava stav társaság egy többfunkciós komplexum megvalósítását javasolta, amely közel 150 lakóegységet foglalna magában.

A tervek része egy korszerű wellness- és spa-központ kialakítása is, belső és külső medencékkel. A parkolást részben föld alatti garázsokban oldanák meg, miközben a terület jelentős részén – mintegy 60 százalékán – megőriznék a zöldfelületet. A projekt egy játszótér létesítésével is számol.

A befektető egy alternatív változatot is ismertetett.

„A lakófunkció és a wellnessközpont mellett ez a változat egy sportcsarnok megépítését is magában foglalja. Éppen ez a verzió keltette fel a képviselők többségének érdeklődését”

– tette hozzá a városi hivatal.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

