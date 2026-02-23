Közéleti hírek és helytörténet a Honti Lapok februári lapszámában

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap februári lapszáma. Az alábbiakban a tartalomból válogattunk.

Megszépült az Ipolyviskhez közeli „kutyika”, a Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolna. Ipolyság új kulturális központja: huszonkét év után körvonalazódik a megoldás. Az első félév lezárása után értékel a magyar iskolaközpont, a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium igazgatója.

Ugyancsak riportban számolnak be az összevont szlovák gimnázium és Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola életéről.

A báli szezonban immár tizenharmadik alkalommal szervezték meg az Ipolysági Magyar Bált, mely a jótékonyság és a hagyományok találkozásának színtere volt.

Az ipolysági és szobi múzeumbarátok közös évzáróját tartották Szobon. A találkozón összegezték a közös munkájukat, emellett összehangolták az idei esztendő terveit. Bemutatkozik az ipolyszakállosi Natur Products üzem, a térség egyik legjelentősebb mézfeldolgozó vállalata.

Szklabonyán Mikszáth Kálmánra emlékeztek a nagy palóc mesemondó születésének 179. évfordulója alkalmából. Egeg határában teljesen felújítják a Selemc-patakon átívelő hidat.

Az Ipolysági Művészeti Alapiskola igen tevékeny januárt tudhat maga mögött. A zene tanszak növendékei újévi koncertet tartottak a katolikus templomban, a képzőművészeti tanszak növendékeinek alkotásaiból pedig kiállítást nyílt a Simonyi Lajos Galériában.

Kovács Ákos életéről szóló dokumentumfilmet vetítettek a városháza színháztermében. Az esemény közönségtalálkozóval zárult, ahol az alkotók mellett Kovács Ákos is jelen volt.

Kiértékelték az Ipolysági Városi Könyvtár legaktívabb fiatal olvasóit. A lap hasábjain betekinthetünk a helyi alapiskolák életébe is.

A februári lapszámból sem hiányozhatnak a helytörténeti írások. Csáky Károly a Lontón nyugvó Jekelfalussy József statikus életét eleveníti fel. Kiss László a szalatnyai fürdőről oszt meg érdekességeket Toldy Ferenc írásai alapján. Folytatódik a helyi zsidóság sorsát feldolgozó Örökmécses kötet ismertetése, illetve a második világháborúra való visszaemlékezés Kisemberek a történelem viharában címmel.

Kertészeti tudnivalók és egészségügyi közlemény is bekerült a februári lapszámba.

Pásztor Péter/Felvidék.ma