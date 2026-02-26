Újabb sikeres pályázat Csallóközcsütörtökben: megújul az iskolai étkezde

Újabb nyertes pályázatról számolt be közösségi oldalán Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere, a Magyar Szövetség alelnöke. A község ezúttal a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Alapjától nyert támogatást az iskolai étkezde korszerűsítésére.

A közzétett dokumentum szerint a „Jedáleň prestavba” elnevezésű projekt 754 520,14 eurós támogatásban részesült a Modernizációs Alap forrásaiból. A beruházás célja az épület energetikai korszerűsítése és fenntarthatóbb működtetése.

Őry Péter összegzésében emlékeztetett: az elmúlt években lépésről lépésre újították fel a községi ingatlanokat, elsősorban az energiahatékonyság növelésére és a fenntartási költségek csökkentésére koncentrálva. A felújítások érintették a községi hivatal épületét, a kultúrházat, az óvodát, az iskolát, a futballpálya létesítményeit, valamint a ravatalozót is. A fejlesztések különböző forrásokból – uniós támogatásokból, a szlovák állami költségvetésből, Magyarország Kormányának támogatásából, valamint saját és vállalkozói hozzájárulásokból – valósultak meg, összegezte.

A polgármester szerint két nagyobb községi ingatlan maradt még hátra a teljes körű korszerűsítésből. Ezek közül az egyik az iskolai étkezde, amely most elnyerte a támogatást, a másik pedig a tornaterem, amelyre szintén forrást hagytak jóvá a község számára a Sporttámogatási Alaptól 2026-ra.

Őry Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik hittek a fejlesztések sikerében, és hozzájárultak a pályázatok előkészítéséhez. Hangsúlyozta: a következő feladat a jóváhagyott források lehívása és a beruházások megvalósítása, hogy a község épületállománya hosszú távon fenntarthatóbb, gazdaságosabb és korszerűbb legyen.

SZE/Felvidék.ma