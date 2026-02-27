„Nem jöttem nagy reményekkel, de meggyőzött, elnök úr”

Február 25-én a buzitai kultúrház adott otthont a Magyar Szövetség Kassa-környéki Járási Konferenciájának. Az eseményt a párt elnöke, Gubík László követte beszélgetős fórum formájában, ahol az országos politikai helyzet mellett a közelgő megyei és helyhatósági választásokról is szó esett.

A konferenciát Mohňanský József, Buzita polgármestere nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy a település adhatott otthont a rendezvénynek.

Ezt követően Gergely Papp Adrianna, a Magyar Szövetség országos elnökségi tagja és Kassa-környéki járási elnöke bejelentette, hogy országos elnökségi tagsága miatt lemond a járási elnöki tisztségről, ám a konferencia egyhangúlag megszavazta, hogy a helyhatósági és megyei választások végéig megbízott járási elnökként maradjon.

Molnár László megyei képviselő beszámolt

az elmúlt négy év megyei eredményeiről, részletezve a sikeres fejlesztéseket. Külön kiemelte a Nagyida és Saca közötti útszakasz rekonstrukcióját.

A megyei képviselők és Nagy Péter polgármester kitartó munkájának köszönhetően a döntést a megyei közgyűlés egyhangúlag támogatta. Nagy Péter polgármester szintén a Magyar Szövetség színeiben látja el tisztségét, így a projekt sikerében közvetlenül a párt szereplői is érdemi részt vállaltak.

A fórumon Gubík László az országos politikai helyzetről, a közelgő választásokról és a magyar szavazók megszólításának lehetőségeiről beszélt.

Szó esett a Beneš-dekrétumok aktuális kérdéseiről is, valamint arról, hogy a nagyobb szlovák pártok mind hiányolják a magyar képviseletet a parlamentből.

A résztvevők egy kérdést is feltettek: mit tanácsol a megyei választásokra? Gubík László frappáns válasza így hangzott: „Ismételjétek meg a négy évvel ezelőtti eredményt, vagy tegyetek rá még egy lapáttal.” Az elnök hangsúlyozta a felvidéki magyar politikai képviselet egyedülálló helyzetét: miközben megyei és helyhatósági szinten több száz polgármestere és képviselője van a pártnak, ami az összes szlovák párt között ezüstérmes pozíciót jelent, megyei szinten 54 képviselőjével aranyérmes helyet foglal el. Ugyanakkor parlamenti szinten a magyar képviselet jelenleg nulla, ami komoly kihívás.

Arra a kérdésre, melyik szlovák párttal tudna együttműködni a Magyar Szövetség, az elnök úgy válaszolt: azzal, amellyel a saját programjukat a legjobban tudják megvalósítani, bár ezt a szlovák pártok gyakran nem értik meg. A parlamenti tervekről szólva magabiztosan kijelentette: 2027-ben a Magyar Szövetség bejut a parlamentbe de minden támogatóra szükség lesz, hogy ez önálló pártként sikerüljön piros-fehér-zöld színekben, ne pedig valamelyik társpárttal együtt.

A fórum rendkívül hasznos és eredményes volt. A résztvevők között akadtak szkeptikusok is, de sokak véleménye szerint az elnök meggyőző beszéde a nap legőszintébb pillanata volt. „Nem jöttem nagy reményekkel, de meggyőzött, elnök úr” – hangzott el.

