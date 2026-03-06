Raši: az egészségvédelemben nincs helye sem hibának, sem kísérletezésnek

Emlékeztessen minket ez a nap arra, hogy az egészségvédelemnek olyan prioritásnak kell lennie, melynek terén nincs helye sem hibának, sem kísérletezésnek – jelentette ki a közösségi hálón Richard Raši házelnök az első szlovákiai COVID-19 megbetegedés 6. évfordulóján.

„A pandémia során egy dolog nyilvánvalóvá vált – a hasonló krízishelyzetek kezelésében kulcsszerepet játszik a szolidaritás, az együttműködés és a segítőkészség” – állapította meg Raši azzal, hogy

ez egy nagy megpróbáltatás volt nemcsak Szlovákia, hanem az egész világ számára, amit minden ország különböző tapasztalatokkal, döntésekkel és következményekkel vészelt át.

Hozzátette, hogy volt orvosként személyesen is segédkezett a kórházakban a világjárvány során. Elmondása szerint saját szemével láthatta az egészségügyi dolgozók óriási odaadását, akik gyakran rendkívül nehéz helyzetekben mentették az emberek életét.

„Ezt annak ellenére tették, hogy az akkori kormány részéről gyakran zavaros információk érkeztek, melyek gyorsan változtak” – jegyezte meg Raši.

Ezért szerinte tisztelet és hála illeti az egészségügyi dolgozókat és szociális munkásokat, akik a frontvonalon szolgáltak a vírus elleni küzdelemben.

Pénteken Szlovákia megemlékezik a világjárvány áldozatairól. A COVID-19-járvány áldozatainak napja március 6., ugyanis 2020. március 6-án regisztrálták Szlovákiában az első SARS-CoV-2 koronavírus-fertőzést, ami a COVID-19 betegséget okozza. A fertőzött egy 52 éves egyházhelyi (Kostolište) férfi volt. Egy hónappal később, 2020. április 6-án jelentették az első két halálesetet, melyet a COVID-19 okozott. Azóta a vírus több mint 21 ezer ember életét oltotta ki Szlovákiában.

TASR/Felvidék.ma