Hankó Balázs: a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja

A kormány által megújított duális magyar szakképzés ma Európa harmadik legjobb szakképzése, amely olyan területeken, mint az Ipar 4.0 valósul meg – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője Nagytarcsán hétfőn.

Hankó Balázs a NIVÓ-csoport beruházásbejelentő ünnepségén arról beszélt, hogy Magyarország meghatározó innovációs központ Európában, és a világ „ötödik nagyhatalma” a high-tech gyártás területén. Hozzátette, a kormány vállalja, hogy 2030-ra Magyarországot Európa 10 leginnovatívabb országának egyikévé teszi.

„Az kell mindehhez, hogy az elkövetkező években eljusson oda Magyarország, hogy minden második vállalkozás innováljon, innováljon úgy, hogy automatizált gyártástechnológia érkezik, innováljon úgy, hogy új termékeket fejleszt, innováljon úgy, hogy új folyamatokat tervez, mint ahogy történik itt a NIVÓ-csoportnál 15 ezer négyzetméteren”

– tette hozzá a miniszter.

A magyar kormány az „energiaháború” idején is a magyar vállalkozók mellett áll olyan támogatásokkal, amelyek egyedüliek Európában, ilyen a legalacsonyabb társasági adó. Még a Világbank is azt mondja, hogy Magyarországon a legkedvezőbb a szabályozási környezet. „Amikor innoválunk és a magyar kutatók, fejlesztők álmait valósítjuk meg, arra az elkövetkezendő évben nem kevesebb forrásunk van, mint 340 milliárd forint” – mondta Hankó Balázs.

A miniszter beszélt arról, hogy a cég péceli bővítése után 115 új munkahely jön létre. Negyven dolgozó kutatás-fejlesztéssel foglalkozik majd, magas hozzáadott értéket állít elő.

Ez segíti, hogy az innováció a vállalatban még erőteljesebb legyen. Az „innováló” vállalatok a GDP kétharmadát adják, az exporttevékenységnek 70 százalékát, „a foglalkoztatás vonatkozásában 54 százalékkal hatékonyabban dolgoznak, mert náluk 31 százalékkal többet lehet keresni és két és félszer magasabb a foglalkoztatásuk” – közölte a miniszter.

A biztonsági bejárati ajtókat gyártó, magyar tulajdonú cég ötmilliárd forint értékben épít új üzemcsarnokot, amihez a kormány 1,6 milliárd forint támogatást nyújt.

Az Elektronikus Beszámoló Portál adatai szerint a Házak Ásza Kft. 2024-ben 1,62 milliárd forint nettó árbevételt ért el, adózás utáni eredménye 147 millió forint volt, 2023-ban a cég nettó árbevétele 1,58 milliárd forint volt, és 230 millió forint adózott eredményt ért el.

MTI/Felvidék.ma