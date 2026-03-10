Március 20. és 22. között rendezik meg a XV. Majer István Szakmai Napokat

A Compass Sterkov Polgári Társulás ismét a helyi értékek jegyében hívja meg az érdeklődőket a XV. Majer István Szakmai Napokra, ami 2026. március 20-22-én kerül megrendezésre Kürtön.

A nyitórendezvényen március 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel az Életmesék sorozat tizedik és tizenegyedik, Vág és Garam közi köteteinek bemutatójára kerül sor.

A TANDEM nyolcfős csapata 18 településen készített 42 életútinterjút az Érsekújvári, Komáromi és Lévai járásokban 2024 nyarán. Ezekből a beszélgetésekből született meg a két kötet, amely személyes sorsokon keresztül kapcsolja össze a jelent a múlttal. A köteteket méltatja: Sütő Zsolt, bemutatják a szerzők: Molnár Kriszta és Szendi Tünde.

A rendezvényen alkalom lesz a Kürti Értéktár Füzetek I. kötetének második kiadását újra kézbe venni.

Ennek kapcsán a 20 éves Kincskeresők elnevezésű Magyar Örökség díjas konferencián sikerrel szerepelt Bujna Csenge és Keresztúri Dominik, a kürti alapiskola tanulóinak sikeres munkáját hallgathatják meg, a Kürti „Aranycsapat” – a foci története Kürtön címen, Pócs Krisztina pedagógus felkészítésével. Mindezek mellett Fülöp Fanni bemutatja Kanyicska Erzsébet hajdani kürti tanító néni életét és munkásságát felölelő munkáját, mely szintén a konferencián aratott sikert és mindkét pályamunka arany minősítésben részesült.

Mindezek mellett egy különleges fotókiállítás kerül bemutatásra, mely egyben kapcsolódik a 950 éves Kürt község programsorozatához. A kiállítást megnyitja: Hókáné Kecskés Rozália. Az est zenei közreműködője: a Kürti Csemadok-alapszervezet Bokréta Vegyeskórusa. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Március 21-én, szombaton délután a szervezők a XXI. Kürti Kőtésfesztiválra invitálják a vendégeket.

„A rendezvény elsődleges célja, hogy éltessük a közkedvelt böjti étel készítésének hagyományát, megismerjük a különböző elkészítési módokat és együtt ünnepeljük gasztronómiai örökségünket” – mondta el Kovács Tamás szervező.

A fesztivál elmaradhatatlan része a magyarság egyik legértékesebb ételének versenye, a kőtésverseny. A fesztivál kulturális programokkal, kőtésvásárral, kőtéskóstolóval és jó hangulattal vár mindenkit. Belépés a versenyzőknek és egy kísérőjének ingyenes, látogatóknak 2 euró. A nevezők jelentkezését nagy szeretettel várják a rendezvény weboldalán. További részletek a Facebook-eseményben.

A Majer István Szakmai Napok programsorozatának azonban ezzel még nem lesz vége.

Március 22-én, vasárnap délután 16.00-kor a Kürti Faluházban Soóky László: A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti című művéből készült színdarabot láthatunk Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház művésze előadásában.

A mű az 1989-es bársonyos forradalom történéseit próbálja rekonstruálni, de nem a nagyvárosi – prágai-pozsonyi – eseményeket vizsgálja, hanem a vidéki forradalmakat meséli el. Azokat a mozzanatokat, melyek nem olvashatóak a történelemkönyvekben, ugyanakkor végzetesen meghatározták a közelmúltat és a jelent: a kisember kitörésre, változásra való képtelenségének, a posztszocialista országok közösségei tehetetlenségének tart görbetükröt. Arról tesz fel kérdéseket, hogyan is történt meg, illetve hogyan csúszott félre a rendszerváltás – a nagy áttörési lehetőség a szlovákiai magyar közösség életében.

A mesélőszínházi előadás folytatása annak a trilógiának, amely a szlovákiai magyar kisebbség történetének töréspontjait vizsgálja, a hontalanság időszaka (A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd), majd a konszolidáció évei után (Egy disznótor pontos leírása) a közelmúlt eseményeit eleveníti fel. A történet főszereplője és mesélője ezúttal Bíróferi egyetemi tanár, aki miután leszámolt az alkoholizmussal, szolgálatot vállalt vidéken: csaposként dolgozik a pati kocsmában, illetve második ligás futballbíróként fújja a sípot vasárnaponként a focimeccsen. S közben a pult mögött állva naplót vezet, rögzíti az eseményeket. További részletek a Facebook-eseményben.

Az előadásra a jegyek a Kürtön a Faluházban szimbolikus 1 euróért kaphatók. A helyszínen a belépő 2 €.

A rendezvénysorozat és a kiadvány támogatói: Kürt Község Önkormányzata, Magyarország Agrárminisztériuma és a Hungarikum Bizottság.

A rendezvény koordinátora, Kovács Tamás és csapata szeretettel vár minden érdeklődőt a programsorozatra, amelyről további részleteket a folyamatosan frissülő Facebook-oldalon találnak. Kérik, hogy lehetőség szerint részvételi szándékukat előre jelezzék Kovács Tamásnál, www.compass.strekov.sk, a +421/915 600 675 telefonszámon.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma