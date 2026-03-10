Tartalmas, értékteremtő és közösségépítő évet zárt a perbetei Csemadok-alapszervezet

Az Egyesített Iskola aulájában került sor a Csemadok Perbetei Alapszervezete évzáró taggyűlésére, amelyen megjelent Erdélyi Zoltán, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke, Zsitva Norbert polgármester, Erdélyi Zoltán és Erdélyi Adél református lelkipásztorok, valamint az oktatási intézmények és a tömegszervezetek képviselői.

Tárnok Katalin, a Csemadok-alapszervezet elnöke beszámolójában elmondta:

„Ha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, büszkén mondhatjuk: tartalmas, értékteremtő és közösségépítő évet zártunk. Programjainkkal, művészeti csoportjainkkal, az Árvalányhaj Népdalkörrel és a Napraforgó Néptáncegyüttessel jelen voltunk községünk és régiónk kulturális életében”.

Majd így folytatta:

„Csemadok-bérletes előadással kezdtük az évet a Komáromi Jókai Színházban. A IX. Perbetei Magyar Bálon társszervezők voltunk. Március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségünkre a Pándy Lajos Művelődési Ház melletti kopjafánál, majd a művelődési ház nagytermében került sor. Ünnepi szónokunk Domin István, az izsai Csemadok elnöke és Izsa polgármestere volt. Az Egyesített Alapiskola és Óvoda növendékei is szerepeltek, az alsó és felső tagozatos tanulók egyaránt műsorral készültek. A fiatalok műsora méltó módon tolmácsolta történelmünk egyik legszebb fejezetének emlékét. Fellépett az Árvalányhaj Népdalkör, valamint a Napraforgó Református Óvoda kisgyermekei is. Április 13-án ünnepi délutánt tartottunk a költészet napja alkalmából. A résztvevők számos szép verssel készültek: elhangzottak saját költemények, valamint ismert magyar költők művei is. Az ünnepi műsorban fellépett a Session Duett.

Naszvadon, a tánc világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen lépett fel a Napraforgó Néptáncegyüttes gyermek- és felnőtt csoportja. A XIII. Népművészeti Fesztivál házigazdája a Napraforgó Néptáncegyüttes volt, a hazaiakat képviselte az Árvalányhaj Népdalkör, valamint népmesemondóink, Záležák Gréta és Zahorcsek Zoé. Június 6-án a Perbetei Református Egyházközséggel közösen szerveztük meg az Összetartozás Fesztivált a trianoni békediktátum aláírásának 105. évfordulója alkalmából. Június 7-én a Napraforgó Néptáncegyüttes felnőtt csoportja Bényben lépett fel. A XXI. Perbetei Falunapok társszervezőiként vettünk részt, aktívan bekapcsolódva az előkészületekbe és a lebonyolításba. Június végén ismét lezárult egy évad a Napraforgó Néptáncegyüttes életében. Táncházzal egybekötött évadzárót tartottak. Júliusban Pincehely és Szárazd testvérközségekben is képviseltük magunkat. Augusztusban gyermek néptáncosaink részt vettek a Szent László Néptánctáborban Szilágybagoson. Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén Perbetén közösen emlékeztünk és ünnepeltünk.

Augusztusban Csókakőn, az V. Kárpát-medencei Néptánctalálkozón a Barkócaberkenye Egyesület meghívására vett részt néptáncegyüttesünk. Szeptemberben a Napraforgó Néptáncegyüttes felnőtt csoportja Komáromszentpéteren járt. A rendezvény címe: Régiónk hagyományai és szépségei a színpadon. A Mérföldkövek című országos helytörténeti találkozón Varga Tibor és Jakab Ferenc jóvoltából a jelenlévők egy igényes előadást hallhattak Varga Tibor Életvilágok című perbetei képeskönyvéről. Október 6-án, a nemzeti gyásznapon Perbete együtt emlékezett. Ünnepi szónokként Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Néptáncegyüttesünk felnőtt csoportja Köbölkúton is bemutatkozott, ahol minden korosztály képviseltette magát a színpadon.

November 8-án a Csemadok Perbetei Alapszervezete megszervezte a Jókai 200 című emlékestet.

Az emlékest méltó tisztelgés volt a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja előtt, és egyben kulturális közösségünk értékőrző küldetését is erősítette. Meghívott előadónk prof. dr. Csorba László történész volt. A tavalyi év utolsó alkalma a Napraforgós karácsony volt. Néptáncegyüttesünk minden csoportja bemutatta a karácsonyi ünnepkör szokásait, hagyományit. Ha mindezt összegezzük, láthatjuk: egy mozgalmas, értékteremtő és közösségépítő évet hagytunk magunk mögött. De a legnagyobb érték nem a rendezvények száma, hanem az az élő közösség, amely mindezt létrehozta” – összegezte az elnök.

Már hagyomány, hogy a Csemadok vezetősége felköszönti a legidősebb és jubiláló tagjait.

Erdélyi Zoltán is köszöntötte az évzáró taggyűlés részvevőit:

„Nagy öröm számomra, hogy a helyi szervezet ilyen aktívan dolgozik, rengeteg programot, rendezvényt szerveznek. A mellette működő Árvalányhaj Énekkar és a Napraforgó Néptánccsoport határon innen és határon túl viszi a község jó hírét, néphagyományaikat, énekeit, táncait bemutatva. Az énekkart a most nyolcvanadik évét betöltő Brath Tibor vezeti, akit nagy tisztelettel köszöntött a helyi alapszervezet. Az évzáró gyűlést az iskola diákjainak műsora tette még színesebbé. Mindig jó együtt lenni, beszélgetni. Ahol ilyen, a közösségért tevő, dolgozó emberek vannak a szervezetben, ott a Csemadoknak jövője van”.

A község polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy amikor a Csemadok munkájáról beszélünk, nem csupán egy szervezetről, hanem a felvidéki magyar közösség kultúrájának és identitásának oszlopáról beszélünk.

1949 márciusa óta a Csemadoknak sikerült túlélnie nehéz időket, és megmaradnia annak a szellemi műhelynek, amely összeköti a helyi magyarságot.

„Polgármesterként hálás vagyok azért az áldozatos munkáért, amelyet a szervezet tagjai a kulturális életéért tesznek. Legyen szó a magyar kultúra napjáról, a hagyományőrző rendezvényekről, vagy a fiatalabb generációk megszólításáról, a Csemadok mindig garancia a minőségre és a magyar szó ápolására. A Csemadok az a hely, ahol a hagyomány és a közösség találkozik. Kívánom, hogy a jövőben is legalább ilyen elszántsággal és sikerrel végezzék munkájukat!” – mondta a polgármester.

A határozati javaslatban elfogadták az idei tervet, amely megegyezik az eddigi jól bevált tevékenységgel. Továbbá keresik a lehetőséget a tájház kialakítására, szeretnék kezdeményezni a citeraoktatást, társasjátékesteket és nótaestet is szerveznek majd.

Az évzáró taggyűlés után Diána Marosz írónő könyvbemutatóját tekinthették meg „Ahonnan nem vezet tovább az út” címmel. Beszélgetőpartnere Jakab Ferenc volt.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma