Százezreket várnak a valaha volt legnagyobb Békemenetre

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szervezésében immár hagyománnyá vált Békemenet idén március 15-én, a nemzeti ünnepen kerül megrendezésre. A szervezők a valaha volt legnagyobb, soha nem látott létszámú menetre számítanak, amely Európának is példát mutathat – derült ki a CÖF-CÖKA hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. A felvidékiek hagyományosan nagy számban vettek részt az elmúlt évek békemenetein, bizonyítva, hogy a magyar nemzet egysége határokon túl is él és erős. Nem lesz ez másként most vasárnap sem…

„Nagyon nagy létszámra, soha nem látott menetre számítunk, amely Európának is példát tud mutatni” – hangsúlyozta Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke. Hozzátette: „Büszkék vagyunk rá, hogy a Békemenet a magyarok innovációja”, és bejelentette, hogy a rendezvényt hivatalosan szerzői jogi védelem alá helyezték, így más pártok vagy szervezetek nem használhatják fel saját céljaikra.

A sajtótájékoztatón részt vett Bayer Zsolt szerkesztő-publicista, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, Csizmadia László, Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA kuratóriumi tagja, ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője, Stefka István újságíró és Széles Gábor nagyvállalkozó. Egyetértettek abban, hogy

mindennél fontosabb ez a mostani menet, amellyel kiállhatunk a béke és a normalitás mellett.

Csizmadia László kiemelte a külső és belső támadásokat, amelyek Magyarország szuverenitását érik. „Innen is üzenjük a legitim kormányunk leváltására készülő összeesküvőknek, hogy Orbán Viktor miniszterelnökünket – aki ötvözi Deák Ferenc és Kossuth Lajos erényeit – megvédjük. Megvédjük szeretett hazánk függetlenségét, elutasítjuk az illegális bevándorlást, ellenállunk a genderőrületnek” – fogalmazott határozottan.

„Honfitársaim, gyertek mindnyájan március 15-én a sorskérdésünket, életünket hosszú távon befolyásoló Békemenetre” – szólított fel az elnök, hozzátéve, hogy a rendezvényen civil önkéntesek képviselik a szellemi honvédelem erejét a „vis et virtus”, azaz „erény és bátorság” jegyében. A résztvevők emléklapot és félmillió példányban készült képeslapot kapnak, amelyen az üzenet egyértelmű: a háború helyett a békét választjuk.

A Békemenet útvonala a korábban megszokott: a gyülekező március 15-én reggel 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, a menet 11 órakor indul a Szent István körúton a Nyugati tér felé, majd az Alkotmány utca vonalán érkezik a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét hallgathatják meg a résztvevők (forrás: MTI és CÖF tájékoztató).

A Békemenet „arcai” is megszólaltak a sajtótájékoztatón, hangsúlyozva a rendezvény fontosságát.

Széles Gábor nagyvállalkozó szerint eddig minden menet iránt nagy volt az érdeklődés, most is legalább annyian lesznek, mint korábban. Figyelmeztetett: a világban zajló gazdasági folyamatok – például a hatalmas energiaár-robbanás – kezelhetetlenek lennének egy tapasztalatlan új kormánnyal. „Nem érdemes kockáztatni, hogy olyanokra bízzák az emberek a kormányzást, akiknek semmilyen tapasztalatuk nincsen” – szögezte le.

Bayer Zsolt felidézte: 2012-ben nem gondolták, hogy az első Békemenet ekkora lesz, és hogy 14 év után is „márkanév” lesz belőle. „A világ ma valami szörnyűség szélén táncol” – jelentette ki, hozzátéve, hogy „bármelyik nap bekövetkezhet valami olyasmi, ami lángba borít mindent”, ezért józanságra, megfontoltságra, előrelátásra van szükség.

Magyarország a normalitás szigete, de csak addig marad az, amíg Orbán Viktor kormányoz.

„Most kell megmutatnunk, hogy együtt vagyunk és erősek vagyunk. Mindenki jöjjön el, akinek fontos a hazája és a saját élete” – buzdított. Szerinte az európai emberek többsége ugyanazt gondolja, mint mi, de az EU vezetése „az ostobaság, aljasság és rövidlátás börtönébe van bezárva”, és nem hajlandók részt venni a „vad kényszerképzetek világában”.

Bencsik András szerint amennyiben a „tiszások” kerülnek hatalomra, gondolkodás nélkül belesodorják Magyarországot a háborúba. „Ha április 12-én győz a Fidesz–KDNP, akkor továbbra is lesz ereje Magyarországnak, hogy megfékezze ezt a hisztériát” – mondta, kiemelve, hogy Ukrajnában elfogyott a katona, a pénz és a hit, ezért akarják Európát minél jobban bevonni. A nukleáris csapásoktól sem menekülünk meg, ha nem maradunk ki – figyelmeztetett.

„Szó szerint a béke menete lesz március 15-én”

– fogalmazott.

Fricz Tamás politológus az áprilisi választás tétjét a háború vagy béke kérdésében látta, és kijelentette: talán a mostani a legfontosabb az eddigi Békemenetek közül. „Brüsszel hadigazdálkodást akar, ebbe pedig nem vagyunk hajlandóak beszállni” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a békés, fejlett, polgári Magyarországnak saját útja van, „ha tudjuk folytatni azt, amit eddig”.

Stefka István újságíró felidézte a 2012-es jelszót: „nem leszünk gyarmat”, ami ma is érvényes, de ma már „nyolcvan éve nem volt olyan, mint most, hogy fegyverrel és erőszakkal fenyegetik hazánkat”.

Ukrajna még mindig a szovjet világban él, az erőszakot, megszállást, lerohanást követi, az EU pedig „csalódás mindannyiunk számára”.

„Csak egyetlen út van: a béke útja” – szögezte le, bírálva a Tisza Pártot, mely Ukrajna mellé állt. Áprilisban béke és függetlenség vagy háború és rabszolgaság között választhatunk.

Ifj. Lomnici Zoltán szóvivő szerint a Békemenet szeretetközösség, amelyet bizonyított az évek során. Nem véletlen a jogi védelem: „tort ül a politikai kleptománia”, a „kis magyar Néró” ezt is el akarja lopni. „Nevezheti nemzetinek a saját menetét, attól az még egy olcsó politikai trükk lesz” – utalt Magyar Péterre. A legfőbb tanulság:

gyermekeinket, unokáinkat nem küldjük háborúba.

A március 15-i Békemenet nem csupán felvonulás, hanem erőmutatás a béke, a szuverenitás és a normalitás mellett – éppen most, amikor a világ legsúlyosabb kihívásai előtt állunk.

Felvidék.ma/CÖF/MTI