Új sportlétesítményt adtak át Csatán

A Garam menti Csata újabb mérföldkőhöz érkezett. Egy olyan modern közösségi övezetet adtak át, amely a legkisebbektől az idősekig mindenkinek esélyt ad a minőségi kikapcsolódásra. Az átadón Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is hangsúlyozta: a régió fejlődése a jó célok és a hatékony forrásfelhasználás találkozásán múlik.

Csatán ünnepélyes keretek között birtokba vehették a falu központjában kialakított új sport- és rekreációs zónát. A beruházás jelentősége messze túlmutat a sporton; egyfajta válasz ez a vidéki elvándorlásra és a közösségek atomizálódására.

A projekt központi eleme egy 18×33 méteres műfüves pálya, amely a kialakításának köszönhetően egyszerre szolgálja ki a labdarúgás, a kosárlabda és a röplabda szerelmeseit. A mai kor igényeinek megfelelően outdoor fitness- és workout-elemek is helyet kaptak, így az edzőtermek világa kiköltözött a friss levegőre.

A fejlesztés egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy az óvodások és iskolások biztonságos, modern környezetben mozoghassanak. A testi épségre való odafigyelést mi sem bizonyítja jobban, mint a területen elhelyezett, életmentő defibrillátorral felszerelt állomás.

A beruházás déli része a pihenésé és a társasági életé. A kialakított rekreációs övezetben grillezési lehetőségek és tűzrakóhelyek várják a családokat, baráti társaságokat. A technológiai fejlődés is beköltözött a parkba: a látogatók napelemes „okospadokon” pihenhetnek meg a teqball- vagy pingpongcsaták után, miközben a megújult zöldövezet a falu ökológiai arculatát is javítja – mondta el Csákvári Marian polgármester.

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke az átadó kapcsán kiemelte a fejlesztés mögött álló szinergiát: „Ez a közel 300 000 eurós beruházás, amely jelentős uniós társfinanszírozással valósult meg, ékes bizonyítéka annak, hogy a jó célok és a megfelelő források találkozása valódi értéket teremt régiónkban.”

A Felvidék megmaradásának záloga a helyben maradás feltételeinek megteremtése. Csata példája azt mutatja, hogy itt is lehet európai szintű infrastruktúrát varázsolni a lakók számára, ha megvan a vízió és a megyei szintű támogatás.

Kívánjuk a csataiaknak, hogy ez az új központ ne csak a sportról, hanem a találkozásokról, a hangos gyerekzsivajról és a közösség megerősödéséről szóljon. Mert ahol építenek, ott van jövőkép is.

Csonka Ákos/Felvidék.ma