Március 21-én rendezik meg a budapesti színházak éjszakáját, melynek keretében ismét megnyílnak a fővárosi színházak kapui a nézők előtt – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Március 21-én a közönség bejárhatja a főváros közel ötven társulatának és helyszínének tereit, a nagy, ikonikus intézményektől egészen a független játszóhelyekig – olvasható a közleményben. A több mint kétszáz program idén is a csatlakozók ötleteire, kreatív szabadságára épül, így a közönség olyan produkciókon, műsorokon lehet majd jelen, amelyek máskor elérhetetlenek.

Az esemény idei mottója, a „Válassz minket – játsszunk együtt!” arra invitál, hogy a főváros eklektikus, vibráló színházi világa mellett tegyük le a voksunkat, és ezen az estén a színházat válasszuk – fogalmaztak a közleményben.

Emlékeztettek arra, hogy a legutóbbi, 2024-es színházak éjszakáján – amely öt év kihagyás után tért vissza – rekordszámú, 43 színház csatlakozott a rendezvényhez.

A tájékoztatás szerint a budapesti színházak éjszakája alkalmat teremt arra, hogy nézők és alkotók, a különböző generációk, törzsközönség és a színházzal ismerkedők, valamint a kőszínházak és a független társulatok világa – egymáshoz közelebb kerülve, kötetlenebb formában – találkozzanak és közösen éljenek át új színházi élményeket.

A rendezvényről további információ az alábbi linken érhető el – áll a közleményben.

MTI/Felvidék.ma