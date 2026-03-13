A csőcselék titka

A nép akkor válik csőcselékké, amikor megengedik vagy elnézik neki, hogy az ünnepi asztalnál gátlástalanul csámcsogjon, böfögjön, trágárul hangoskodjon és badarságokat locsogjon. Amikor az ünnepnapot közönségessé degradálják, és nem az a cél, hogy a hétköznapokat is ünnepé tegyék. A szépben is a rútat, a jóban is a gonoszt, az igazban is a hazugságot keresik, és az lesz a menő, aki mindent megkérdőjelez, az lesz az új, modern és progresszív, ami tagadja a hagyományokat és az emberi alapértékeket.

Amikor nem az a cél, hogy jobbá, szebbé, igazabbá tegyék a világot, hanem a sötétség, a homály, a szorongásos bizonytalanság és a félelem állapotának fenntartása. Mert a csőcselék nem vezethető.

A népet lehet vezetni, és ha arra alkalmas vezetőt talál és választ magának, akkor felemelkedhet. A csőcseléket azonban terelni kell, karámban tartani korlátokkal és etetővályúval, mert csak a bendő és az erőszak nyelvén ért.

A csőcselék számára minden megnyíló kapu az állati ösztönöket és az elszabaduló indulatokat hozza felszínre: a rombolásban és pusztításban lelve örömét. S ha kitombolta magát, ismét alázatos csőcselékké alázkodik egy bőségesebb vályúnál, behódolva annak, aki megengedi, hogy böfögjön, locsogjon, káromkodjon, hangoskodjon és hülye maradjon. Mert ez a „szellemisége”.

Társuló jelenség, hogy ügyes élősködők gyorsan meglátják a csőcselékben rejlő lehetőségeket, a koncot, a szajrét, amit maguknak leszakíthatnak, ha odadörgölőznek a hatalomhoz, kiszolgálják annak szónoki igényeit a dicséret, az áradozás és ajnározás hangján.

Ez a fajta híg gerinctelenség, beképzelt és gőgös képmutatás, ha példaképpé válik, márpedig ez a cél, akkor a szellemi fertőzés melegágya lesz. Ezért keresnek ezekre a posztokra a magukat felkínáló jellemtelen jelentkezők között ripacs színészeket, cirkuszi bohócokat, lecsúszott énekeseket, magukat írónak hirdető firkászokat, és ezek segítségével próbálják birtokba venni, hatalmuk alá szorítani az emberi lelkeket. S hacsak lehet, elhallgattatni minden ellenvéleményt és ellenpéldát. És őrjöngenek, ha a hittel és erős jellemmel bírók fölött nem tudnak rendelkezni.

A népet a szeretet tartja egybe: az otthona, a családja, a szülőföldje, hazája, nyelve, kultúrája és embertársai iránt. A csőcselék erejét a gyűlölet adja: valaki vagy valami ellen, valami miatt.

A gyűlölet, a romboló eszmék, a pusztító indulatok felkeltése, ébren tartása és irányítása volt Napoleon, Lenin, Sztálin és Hitler titka. …idáig jutottam, amikor arra kerestem a választ, hogy mi a Tisza titka.

Ahogyan anno, a hetvenes évek elején, megboldogult diákkorunkban az Illés zenekar Human rights (Emberi jogok) című nagylemezét rongyosra hallgattuk, mert nagyon is láttuk magunk körül a veszedelmet, a visszarendeződő kommunista korlátoltságot: „A hatalom szeretete nem a szeretet hatalma!”

Mihályi Molnár László/Felvidék.ma