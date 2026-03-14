A nap folyamán Nyugat-Szlovákiában és a hegyekben erős szél várható

Felvidék.ma
Fotó: TASR

Szombaton (március 14.) erős szél várható Nyugat-Szlovákiában és a hegyekben. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú figyelmeztetést adott ki, ami 8 és 19 óra, a magasan fekvő területeken 6 és 18 óra között lesz érvényben.

Az erős szél miatt Pozsony megyében a Pozsonyi, a Malackai és a Bazini járásra, Trencsén megyében a Miavai és a Vágújhelyi járásra adtak ki figyelmeztetést.

Nyitra megyében a Lévai, a Nyitrai, a Nagytapolcsányi és az Aranyosmarói járásra érvényes a figyelmeztetés, valamint a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás kivételével Nagyszombat megye minden járására.

A meteorológusok figyelmeztetést adtak ki Eperjes megyében a Poprádi járására, és Zsolna megyében a Turdossini járására. Ezekben a járásokban átlagosan 45 kilométer/órás erősségű szél, és 65-70 kilométeres széllökések várhatók.

„Ebben az évszakban, ezeken a területeken gyakori az ilyen erős szél, de kisebb károk keletkezhetnek”

– tette hozzá az SHMÚ.

A hegyekben is erős szél várható. Figyelmeztetés van érvényben a Besztercebányai, a Breznóbányai, a Poprádi járásban, és a Nagybiccsei, a Kiszucaújhelyi és a Csacai járás kivételével Zsolna megye járásaira.

110-125 kilométer/órás erősségű szél és 70-85 kilométeres széllökések várhatók. A viharos erejű szél potenciális veszélyt jelent az emberekre, különösen a túrázókra és a hegymászókra.

TASR/Felvidék.ma

