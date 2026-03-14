Élőben a március 15-i állami események a közmédia csatornáin

Egész napos élő műsorfolyammal készül a közmédia több csatornája az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. Már március 13-tól kezdődnek a kapcsolódó közvetítések, a nemzeti ünnepen pedig reggeltől estig követhetők a fő események a Duna, a Duna World és az M5 kulturális csatornán, valamint a Kossuth Rádióban.

A március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó eseményekről több napon át élőben számol be a közmédia. Március 13-án, pénteken az M5 kulturális csatorna közvetítette az állami elismerések átadását a Pesti Vigadóból. Újdonság, hogy 2026-tól bővül a kategóriák köre: idén először Szakcsi Lakatos Béla-díjjal jutalmazzák a jazz-műfaj kiemelkedő magyar előadóművészeit. Március 14-én, szombaton 10 órától a Duna és az M5 párhuzamosan sugározza a Kossuth- és Széchenyi-díjak ünnepélyes átadását az Országházból. A magyar kulturális és tudományos élet kiemelkedő alakjait elismerő díjátadó minden évben a nemzeti ünnep egyik legfontosabb előeseménye.

Március 15-én, vasárnap már kora reggel bekapcsolódhatnak a nézők az ünnepi eseményekbe. A Duna 7:30-tól élőben közvetíti az ünnepélyes zászlófelvonást a budapesti Kossuth Lajos térről. A nemzeti lobogó felvonása hagyományosan megnyitja a forradalom és szabadságharc évfordulójának hivatalos állami programjait.

A Duna és a Duna World csatornán 10 órakor kezdődik a Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján című élő műsor. A stúdióbeszélgetés műsorvezetője Halász Zsuzsa, vendégei között lesz többek között Heil Kristóf Mihály történész, jogász; Ugron Zsolna József Attila-díjas író; Koltai-Nagy Balázs színész; Molnár Attila Károly eszmetörténész; valamint Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója. A beszélgetések során szó esik arról, miként alakult át a forradalom szabadságharccá, milyen szerepet játszottak a nők az 1848-as eseményekben, hogyan jelennek meg a kapcsolódó történelmi események a filmvásznon, valamint milyen szerepet vállaltak a kortárs művészek a forradalomban. A vendégek kitérnek továbbá a szuverenitás eszméjének megjelenésére, valamint a honvédsereg megszervezésének kérdéseire, a verbuválás gyakorlatára és a korszak hadviselési sajátosságaira is. A műsor élő kapcsolásokkal jelentkezik a Békemenetről, valamint 13 órakor az ünnepi műsorral is, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök mondja el beszédét.

A Kossuth Rádióban a 13 órai hírek után kezdődik a március 15-i élő, ünnepi adás, amelyben szintén meghallgathatják a miniszterelnök Kossuth téren elhangzó beszédét, valamint beszámolnak a Békemenetről is. További élő bejelentkezéseket hallhatnak az ország különböző pontjairól. Egerben, Lenkey János 1848-49-es honvéd tábornok szülőházánál rendhagyó múzeumi foglalkozást tart a vármúzeum, bemutatva a családi emlékeket és a szabadságharc eseményeit. Keszthelyen, a Georgikon gondozásában álló Szendrey Júlia Emlékházból jelentkeznek tárlatvezetéssel. Székesfehérváron a Vasvári Pál Gimnázium diákjai elevenítik meg 1848 tavaszát, kiegészülve családi programokkal, mint például a Fehérvári Huszárok és hagyományőrző honvéd tüzérek bemutatója, népi játszótér, kézműves foglalkozások és József-napi vásár. Debrecenben felgyógyult fehér gólyákat bocsátanak szabadon a hortobágyi Madárkórházból.

A nap folyamán az M1, a Kossuth Rádió, a Duna és a Duna World élő kapcsolásokkal, Császár Attilának, a közmédia riporterének helyszíni beszámolóival, valamint stúdióbeszélgetésekkel jelentkezik az ország különböző pontjairól. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulójának eseményeit a közmédia több csatornája mellett az online felületeken is élőben követhetik.

