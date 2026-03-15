Home Itt és Most Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Budapest, 2026. március 15. Katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én. MTI/Bruzák Noémi

Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót vasárnap reggel Budapesten, a Kossuth Lajos téren, a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából.

A lobogót az Országház előtt, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében, a Himnusz hangjaira vonta fel a honvédség díszegysége. Az ünnepi eseményen közreműködött a Magyar Honvédség Központi Zenekara, valamint a 32. Testőrezred díszegysége.

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, egyben az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdete.

Az ünnep 1989-ben lett először munkaszüneti nap, 1990 óta pedig hivatalos nemzeti ünnepként szerepel a magyar emlékezet és közélet kiemelt napjai között.

Felvidék.ma/MTI

