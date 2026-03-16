Gubík László Léván: A szabadságvágy fiatalos lendületét hordozza a lelkünk

A lévai magyar közösség március 15-én délután a köztemetőben lévő nagysallói csata emlékműnél kezdte el a megemlékezést. Itt Kovács Péter, a Csemadok Lévai Területi Választmányának elnöke tartott beszédet. Este a belvárosban lévő impozáns Oroszlán Szállóban folytatódott a nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett esemény.

Az egykori Denk Szálló nagytermében Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke szólt az ünneplő közösséghez.

Beszédének nyitányaként kiemelte: a szívünkben, elménkben, lelkünkben a nemzet szabadságvágya még mindig fiatalos lendületet hordoz, még midig bennünk van a márciusi virtus. Majd a személyes emlékeit idézte fel az egykori lévai megemlékezésekről.

Meg kell találni az egyszerű embereket a hősök mögött – fejtette ki beszédében.

„A márciusi ifjak történelmi nagyságai előtt ott voltak a gyarló, esendő és halandó emberek is”

–hangzott el a díszteremben.

Jelezte, amint a 19. század közepén meg volt a fiatalokban a szabadságvágy, ugyanúgy a 21. század második negyedszázadának hajnalán a Felvidéken is megvan a szabadságvágy. „A nap üzenete, hogy az egyszerű, gyarló és esendő ember mögött meghallja az idők szavát, a Jóisten szavát, akkor ott abban a pillanatban hőssé válik. Nem öncélú hőssé, hanem a magyar közösséget, a magyar hazát és magyar ügyet szolgáló hőssé” – húzta alá Gubík.

Erre kell odafigyelni a Felvidéken, itt Léván is a közéletünket érintő kihívások ellenére. Ezek azok a kihívások, amelyek ránk hárulnak a 21. században, és ezek mások, mint a 19. század első felében voltak,

ám ugyanazzal a szabadságvággyal, ugyanazzal a virtussal kell nekiállni a feladatoknak és kihívásoknak

– mondta a megemlékezésen.

A szálló nagytermében a lévai magyar intézmények tehetséges művésztagjai adtak kulturális programot. Mások mellett volt szavalat, katonaénekek, Gergely-járás, irodalmi összeállítás és citeraszó is.

Pásztor Péter/Felvidék.ma