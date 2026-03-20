Új törvényt készítenek a szintetikus drogok tiltásáról

Új törvényben rögzítjük a szintetikus drogokban található tiltott szereket, és a kémiai szerkezetük alapján, csoportokba sorolva lesznek korlátozva – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter és Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter.

A tervezetet rövidesen tárcaközi egyeztetésre bocsátják. „Áprilisban tárcaközi egyeztetésre bocsátjuk, hogy aztán minél gyorsabban a kormány és a parlament elé kerüljön. Biztos vagyok benne, hogy a teljes politikai paletta és az egész társadalom támogatja ezt a törvényt,

amely egy modern és hatékony eszköz lesz annak érdekében, hogy megvédjük a gyerekeket és a fiatalokat”

– jelentette ki Šaško.

A belügyminiszter emlékeztetett, hogy már 12-13 éves gyerekek is fogyasztanak szintetikus drogokat. Évente akár 50 újfajta, kissé módosított dizájner drogot kezdenek terjeszteni, amelyekre nem vonatkozik a törvény, ezért folyamatosan bővíteni kell a tiltólistát, ami nem megy egyik napról a másikra.

Jelenleg körülbelül 900 anyag van tiltólistán – részletezte a miniszter.

