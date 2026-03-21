A választási felkészülésre kapcsol rá a Magyar Szövetség, minden várost kiemelten kezelnek

A Magyar Szövetség Országos Tanácsának március 21-i ülése után Pandy Péter, az OT elnöke és Gubík László pártelnök sajtótájékoztatón ismertette a tanácskozás döntéseit. A párt elfogadta a módosított szervezeti és működési szabályzatot, jóváhagyta a jelöltállítás szempontrendszerét, és jelezte: az őszi önkormányzati és megyei választásokra való felkészülés jegyében minden várost kiemelt jelentőségű településként kezel majd.

Pandy Péter az Országos Tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy az október 24-i helyi és megyei választások komoly tétet jelentenek a párt számára, hiszen a négy évvel ezelőtti eredmények köteleznek. Emlékeztetett, a Magyar Szövetségnek lett a legtöbb megyei képviselője, ezért most az a cél, hogy ezt a jelenlétet legalább megőrizzék, lehetőség szerint pedig erősítsék is. Az OT elnök szerint a mostani politikai és gazdasági helyzetben különösen fontos lesz megtalálni azokat a formákat, amelyekkel szélesebb választói réteget tudnak megszólítani.

Pandy Péter arról is beszélt, hogy a párton belüli kommunikációt a választási időszakban szorosabbra kell fűzni, ezért azt javasolta, hogy az Országos Tanács a jövőben gyakrabban, szükség esetén online formában is ülésezzen. Emellett felvidéki magyar jogászklub létrehozását is bejelentette, amelynek célja a politikai munka szakmai hátterének erősítése.

Gubík László már a konkrét választási előkészületekről beszélt. Elmondta, hogy a párt olyan jelöltállítási szempontrendszert fogadott el, amely egyszerre ösztönzi a terepmunkát és az online jelenlétet. Ennek részeként

a megyei képviselőjelölteknek, az országos pártvezetés tagjainak és a járási elnököknek kötelezően önkénteseket kell bevonniuk a kampánymunkába.

A pártelnök szerint a személyes jelenlétet, a kézfogást és a közvetlen kapcsolatot semmi nem tudja pótolni, ugyanakkor az online térben is sokkal aktívabb munkára van szükség.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a Magyar Szövetség minden várost kiemelt jelentőségű településként kezel majd. Ez azt jelenti, hogy a polgármesterjelöltek kiválasztásában nemcsak a helyi szervezeteknek, hanem az országos elnökségnek is döntő jogköre lesz.

A járásoknak április 10-ig kell megküldeniük javaslataikat, az országos elnökség pedig április 14-én tárgyalja ezeket. Gubík szerint a kiemelt települések, köztük Komárom sorsa várhatóan április végéig eldőlhet.

A pártelnök világossá tette: a végső döntés nemcsak saját jelölt indításáról szólhat, hanem arról is, hogy egyes városokban a párt független jelölt mögé áll be. Komárom kapcsán elmondta, hogy a helyi szervezet részéről egyelőre nem érkezett javaslat polgármesterjelöltre, így a kérdés továbbra is nyitott.

Gubík kitért az OT által elfogadott politikai nyilatkozatra is, amelyről ITT olvasható az összefoglalónk. Mint mondta, a dokumentum a régiófejlesztést, a magyar közösség jogbiztonságát és a nemzetiségi oktatás ügyét helyezi a középpontba. A nyilatkozat szerint a Magyar Szövetség továbbra is stratégiai kérdésként tekint a magyar iskolaválasztás támogatására, csak olyan közigazgatási reformot tart elfogadhatónak, amely figyelembe veszi a déli és keleti régiók sajátosságait, és sürgeti a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó jogfosztó állapot felszámolását is.

A pártelnök szerint a Magyar Szövetség továbbra sem ideológiai vitákban akarja megtalálni a helyét, hanem azokban az ügyekben, amelyek mögé a felvidéki magyar közösség széles köre fel tud sorakozni. Ennek jegyében az őszi választásokra való felkészülést már a jövő évi parlamenti megmérettetés előszobájaként kezelik.

SZE/Felvidék.ma