Orbán Viktor: Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk

Brüsszel nem az európai emberek érdekeit képviseli, hanem az ukránok elnökét. Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteniük. Ez a mi küldetésünk – jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten.

Orbán Viktor a CPAC Hungary 2026 konferencián azt mondta, az áprilisi választásokon minden eddiginél nagyobb a tét, és hangsúlyozta, ha győznek, azzal nemcsak Magyarországot védik meg, hanem beszakítják a „progresszívek brüsszeli kapuját is”.

Nekünk, magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk. Kifejtette: a brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot; Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot.

Orbán Viktor azt mondta, a brüsszeli támadást csütörtökön visszaverték, nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokádot kell kivédeni, és „azzal is jól állunk”, hiába akarták, nem tudták destabilizálni az energiarendszerünket

– mondta a miniszterelnök.

Kifejtette, hazai, de nehezített terepen vannak: Magyarország 16 éve a nemzeti konzervatív erők legerősebb bástyája az Európai Unióban, ugyanakkor ennek a bástyának a ledöntése lenne a progresszívok legnagyobb győzelme. Ez a csata ezért nemcsak Magyarországról szól, hanem arról is, hogy ki nyeri meg ezt a meccset Brüsszelben – fogalmazott.

Orbán Viktor kitért arra: Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát, mert Brüsszelnek nem az európai emberek voltak az elsők, hanem a migránsok. Terrorfenyegetettség, bűnözés, antiszemitizmus, keresztényellenesség és gazdasági megrendülés – ezt hozta a politikájuk – összegzett.

Azt is mondta: Brüsszel összehozta Európa legnagyobb gazdasági csődjét, és ezek után még mindig nem Európa nekik az első, hanem most éppen Ukrajna.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az európai demokrácia haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban, behálózta a politikai cenzúra, és mert „gyors reagálású NGO-hálózata” van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat. „Ha nem tetszik, amit mondasz, letekerik az elérésedet” – jegyezte meg.

Hozzátette: Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat

– értékelt a kormányfő.

Kijelentette, ez történik most, az áprilisi választások előtt Magyarországon is: nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány. „Hát nem lesz, barátaim” – szögezte le Orbán Viktor.

Orbán Viktor a tanácskozást „a világ legnagyobb nyílt összeesküvésének” nevezve azt mondta, még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni, pont úgy, ahogy néhány éve eltervezték.

A Fel, győzelemre! mottójú konferencián hozzátette, ami most történik, az a legnagyobb politikai átrendeződés a nyugati civilizáció elmúlt száz évében, és ennek epicentruma, erőközpontja az Egyesült Államok, az európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország.

Rámutatott, akik itt vannak, valójában nemcsak politikával foglalkoznak, hanem „a nyugati világ lelkéért” harcolnak.

Orbán Viktor úgy folytatta, azért dolgoznak ennek a küzdelemnek a politikai frontvonalában, mert „mi, konzervatívok bízunk a saját népünkben”.

„Éljünk bárhol a világon, mi a saját nemzetünk ügyét visszük előre és csak a saját választóinknak felelünk. Nekünk a saját nemzetünk az első” – jelentette ki.

A kormányfő szólt arról is, korábban azt hitték, hogy a nemzeti erők nemzetközi szerveződésének nincs értelme. De azóta „megokosodtunk„, rájöttünk, hogy ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk is nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk – rögzítette.

A résztvevőket köszöntve a miniszterelnök felidézte, egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték Donald Trump amerikai elnök győzelmét, amely hatalmas siker volt a világ patrióta erőinek.

Kiemelte: Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ. Visszaszorult a genderpropaganda, büszkén lehet vállalni a kereszténységet mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, „ami természetes”: az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye – jegyezte meg.

Hozzátette, a progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a „zöld őrületet”, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnöknek köszönheti – összegzett.

Hangsúlyozta azt is: sokat köszönhetünk Trump elnöknek mi, magyarok is. A „fagyos demokrata évek” után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be: újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások születtek az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás – sorolta.

„Micsoda évünk volt Magyarországon kívül is!” – tért ki a világ más részein történt fejleményekre. Kiemelte Dél-Amerika jobboldali fordulatát: „Rodrigo Paz nemzeti erői bevették Bolíviát, José Antonio Kast csapatai pedig felszabadították Chilét”, míg Argentínában Javier Milei több évtizedes „baloldali ámokfutás” után letörte az inflációt, rendbe tette a költségvetést, egyenesbe hozta az államháztartást, sőt még a szegénységet is csökkentette – emlékeztetett.

Javier Mileit méltatva elmondta: ma Argentína a jobboldali erők bástyája, az argentin elnök pedig „a nyugati értékek globális rocksztárja”.

Hozzátette, a patrióták Európában is erősödtek: Andrej Babišék győzelmet arattak a cseh választáson és „kidobták az ablakon a brüsszeliek szivárványkoalícióját”.

„Várjuk vissza Lengyelországot. Fél lábbal már itt is vannak” – köszöntötte a magyar kormányfő Mateusz Morawieckit is, akinek pártja, a Jog és Igazságosság megnyerte a lengyel elnökválasztást. „A visegrádi négyből három és fél már megvan” – fogalmazott Orbán Viktor.

Üdvözölte Irakli Kobakhidzét, Georgia miniszterelnökét, akit patrióta bajnoknak nevezett a Kaukázusból. Az orosz medve szájában, az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett – hangoztatta, hozzátéve, Európa legbátrabb nemzete ma Georgia.

Elmondta, Németországban is mozog a föld, állandó titkosszolgálati zaklatás, cenzúra, fenyegetések. Nehéz sors ma Németországban patriótának lenni – köszöntötte Alice Weidelt, a német Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnökét, akit Európa legbátrabb politikai vezetőjeként méltatott.

Orbán Viktor köszöntőjében felidézte, hogy a csütörtöki uniós csúcson több nyugat-európai vezető országa határainak lezárásáról beszélt, ha a közel-keleti háború miatt újraindul a migrációs hullám. Mint ahogy tette Magyarország tíz évvel ezelőtt

– emlékeztetett, jelezve, hogy a tanácskozáson szintén felszólaló Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője hosszú éveken át Nyugat-Európában egyedül vívta ezt a küzdelmet.

Santiago Abascalról, a spanyol VOX elnökéről, a Patrióták Európáért pártcsalád elnökéről azt mondta, „ő a főnököm, ez veszélyes. Ezért csak annyit mondok, nem akarhatunk nála egy jobb vezetőt”.

Orbán Viktor köszöntötte André Venturát, a portugál Chega (Elég) párt vezetőjét, akivel kapcsolatban felidézte azt a magyar mondást, miszerint egy fecske nem csinál nyarat. „Te vagy az, aki a fejedbe vetted, hogy de, te egyedül is megcsinálod” – fogalmazott, hozzáfűzve, Venturának köszönhető, hogy „Portugáliában még nincs nyár, de már tavaszodik”.

Orbán Viktor üdvözölte Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) elnökét, aki szerinte kiérdemelte „a legnagyobb túlélő címet„, mivel még mindig szilárdan áll az amerikai szankciók, német zsarolás és bosnyák zaklatás után.

A miniszterelnök köszönetet mondott a rendezvény megszervezéséért Szánthó Miklósnak, a CPAC Hungary főszervezőjének, az Alapjogokért Központ főigazgatójának, valamint Matt Schlappnak, az amerikai CPAC Foundation elnökének, akit „a keresztény politikai harcos mintapéldányaként” jellemzett.

