Útkereszteződések felújítása kezdődik Somorján

A Nagyszombat megye továbbra is fejleszti a közúti infrastruktúrát az egész régióban. Beruházást hajtanak végre a megye déli térségében is. Somorján a napokban két körfogalom felújítása veszi kezdetét.

A felújítások célja a biztonság és a forgalom áramlásának növelése, valamint a regionális buszközlekedés javítása, amelyet a munkába, különösen Pozsonyba ingázó lakosság naponta használ.

Az építési munkálatok 2026. március 24-én, kedden kezdődnek. A felújítások szakaszosan történnek, miközben egy sávon folyamatosan haladhat a forgalom.

A munkálatok ideje alatt ideiglenes közlekedési táblák irányítják majd a forgalmat.

A munka várható befejezési dátuma május vége. A kivitelező a nagyszombati CS, s. r. o. A teljes költség 215 ezer euró áfával együtt – közölte Nagyszombat Megyei Önkormányzat közleményében.

PP/Felvidék.ma/Sajtóközlemény