XIV. Leó pápa: az egész emberiség szégyene a háborúk okozta halál és fájdalom

Az egész emberiség szégyene és kiáltás Istenhez a háborúk okozta halál és fájdalom – jelentette ki XIV. Leó pápa a római Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében.

A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy továbbra is döbbenten figyeli a Közel-Keleten és a világ más részein pusztító háborúkat.

„Nem hallgathatunk ilyen sok ember szenvedése, konfliktusok ártatlan áldozatai láttán. A nekik okozott sebek az egész emberiség sebei”

– mondta XIV. Leó.

„Emiatt hangsúlyosan ismét arra kérek mindenkit, hogy legyen állhatatos az imádságban, hogy vége legyen az ellenségeskedésnek, és hogy fáradozzon az őszinte párbeszéden és minden ember méltóságának tiszteletén alapuló béke megteremtésén” – tette hozzá.

